Бізнес муситиме реєструватися в е-суді — деталі законопроєкту

Депутати парламенту планують ухвалити у другому читанні відповідний закон

В Україні компанії та підприємців змусять реєструватися в "Електронному суді" в обов’язковому порядку. Верховна Рада України (ВРУ) планує ухвалити у другому читанні відповідний закон.

Про це інформує "Судово-юридична газета".

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Йдеться про законопроєкт №7574-д, який передбачає обов’язкову реєстрацію юридичних осіб та підприємців в електронному кабінеті "Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи". Примітно те, що закон містить норми, які повинні були запрацювати ще десять років тому.

Так, 2012 року в країні діяв пілотний проєкт, який дозволяв державним органам отримувати листи від суду в електронному форматі при реєстрації почтової скриньки mail.gov.ua.

Як приклад, завдяки цьому ухвала суду у справі за позовом громадянина проти управління Пенсійного фонду України (ПФУ) не чекала б відправки Укрпоштою, а автоматично потрапляла б до чиновника через базу єдиних е-адрес. А ПФУ вважався б поінформованим з моменту відкриття/прочитання листа через е-кабінет. Все зводилось до того, що не було б потреби витрачати держкошти на паперовий обмін листами.

Деталі законопроєкту

Усі адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, різні держоргани, органи місцевого самоврядування, інші юрособи мають зареєструвати електронні кабінети.

Документ визначає, що:

у разі звернення до суду особи, яка зобов’язана зареєструвати е-кабінет, але не зробила цього, її документи залишаться без руху у суді або повертатимуться, не приймаючись до розгляду;

обов’язок реєстрації е-кабінету в ЄСІТС буде поширено на всіх юросіб та фізосіб-підприємців;

можливість для сторони направляти документи через ЄСІТС іншим учасникам справи, буде забезпечено у разі наявності в них е-кабінету.

3 квітня Комітет ВР з питань правової політики доопрацював даний законопроект для розгляду у цілому, що передбачає поступове введення норми про обов’язок реєструватися в ЄСІТС.

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