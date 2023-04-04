Бизнес должен зарегистрироваться в е-суде — детали законопроекта

Депутаты парламента планируют принять во втором чтении соответствующий закон

В Украине компании и предпринимателей заставят регистрироваться в "Электронном суде" в обязательном порядке. Верховная Рада Украины (ВРУ) планирует принять во втором чтении соответствующий закон.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Речь идет о законопроекте №7574-д, предусматривающем обязательную регистрацию юридических лиц и предпринимателей в электронном кабинете "Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы". Примечательно, что закон содержит нормы, которые должны были заработать еще десять лет назад.

Так, в 2012 году в стране действовал пилотный проект, позволявший государственным органам получать письма от суда в электронном формате при регистрации почтового ящика mail.gov.ua.

Как пример, благодаря этому решение суда по делу по иску гражданина против управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) не ждало бы отправки Укрпочтой, а автоматически попадало бы к чиновнику через базу единых е-адресов. А ПФУ считался бы информированным с момента открытия/прочтения письма через е-кабинет. Все сводилось к тому, что не было бы необходимости тратить госсредства на бумажный обмен письмами.

Детали законопроекта

Все адвокаты, нотариусы, частные исполнители, арбитражные управляющие, судебные эксперты, разные госорганы, органы местного самоуправления, другие юрлица должны зарегистрировать электронные кабинеты.

Документ определяет, что:

в случае обращения в суд лица, которое обязано зарегистрировать е-кабинет, но не сделало этого, его документы будут оставаться без движения в суде или будут возвращаться, не принимаясь к рассмотрению;

обязанность регистрации е-кабинета в ЕСИТС будет распространена на всех юрлиц и физлиц-предпринимателей;

возможность для стороны направлять документы через ЕСИТС другим участникам дела, будет обеспечена в случае наличия у них е-кабинета.

3 апреля Комитет ВР по вопросам правовой политики доработал данный законопроект для рассмотрения в целом, предусматривающий постепенное введение нормы об обязанности регистрироваться в ЕСИТС.

Напомним, с 1 июля 2023 года намерены вернуть действовавшие до войны правила Налоговой системы. Стране не хватает доходов от налоговых поступлений.

Также мы писали, что украинцы в течение прошлого года активно возвращали задолженность по микрокредитам. Хотя за время войны сумма таких долгов сократилась на несколько миллиардов гривен, количество оформленных микрозаймов снова начало расти.