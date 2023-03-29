Довоєнні податки та перевірки бізнесу — які ще зміни очікуються з липня

Країні бракує доходів від податкових надходжень

В Україні з 1 липня 2023 року мають намір повернути правила Податкової системи, що діяли до війни. Країні бракує доходів від податкових надходжень.

Про таку необхідність розповів голова Фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Повернення перевірок та штрафів

Як наголосив посадовець, необхідність функціонування старої системи у вигляді податкових перевірок та штрафів важливе, адже бюджет під час війни суттєво недоотримав доходу. Витрати перевищували надходження.

"У середньому на місяць збираємо податків 80 млрд гривень, а на війну ми витрачали 130 млрд гривень. Тобто решту ми збираємо за рахунок запозичень, облігацій. Наші партнери не дають грошей на безпеку та оборону, це ті гроші, які ми повинні збирати всередині країни", — пояснив він.

Йдеться про скасування 2% податку з обороту, який запровадили навесні минулого року. Він став альтернативою загальній системі оподаткування.

"Ми вважаємо, що він відіграв свою роль, і погоджуємося з МВФ, що його наразі треба скасовувати з 1 липня", — зауважив Гетманцев.

Також мова про поновлення документальних перевірок на територіях, де не ведуться бойові дії, та відновлення покарань за невиконання податкових обов'язків на тих територіях, де спокійно.

"Власне цим і приводиться система податкова до того стану, тих правил, які існували в мирний час до початку активної фази війни", — додав голова комітету.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які виїхали за кордон та отримували допомогу від міжнародних благодійних організацій чи урядів держав, повинні задекларувати свої доходи за 2022 рік. Однак стосується це не всіх біженців.

В Україні запрацюють європейські стандарти податкової звітності, покликані суттєво посилити прозорість платників податків перед державою. Йдеться про стандарт CRS.