Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Довоєнні податки та перевірки бізнесу з липня: Гетманцев пояснив важливість змін arrow

Довоєнні податки та перевірки бізнесу з липня: Гетманцев пояснив важливість змін

29 березня 2023 16:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Довоєнні податки та перевірки бізнесу — які ще зміни очікуються з липня
Країні бракує доходів від податкових надходжень
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з 1 липня 2023 року мають намір повернути правила Податкової системи, що діяли до війни. Країні бракує доходів від податкових надходжень.

Про таку необхідність розповів голова Фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Повернення перевірок та штрафів

Як наголосив посадовець, необхідність функціонування старої системи у вигляді податкових перевірок та штрафів важливе, адже бюджет під час війни суттєво недоотримав доходу. Витрати перевищували надходження.

"У середньому на місяць збираємо податків 80 млрд гривень, а на війну ми витрачали 130 млрд гривень. Тобто решту ми збираємо за рахунок запозичень, облігацій. Наші партнери не дають грошей на безпеку та оборону, це ті гроші, які ми повинні збирати всередині країни", — пояснив він.

Йдеться про скасування 2% податку з обороту, який запровадили навесні минулого року. Він став альтернативою загальній системі оподаткування.

"Ми вважаємо, що він відіграв свою роль, і погоджуємося з МВФ, що його наразі треба скасовувати з 1 липня", — зауважив Гетманцев.

Також мова про поновлення документальних перевірок на територіях, де не ведуться бойові дії, та відновлення покарань за невиконання податкових обов'язків на тих територіях, де спокійно.

"Власне цим і приводиться система податкова до того стану, тих правил, які існували в мирний час до початку активної фази війни", — додав голова комітету.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які виїхали за кордон та отримували допомогу від міжнародних благодійних організацій чи урядів держав, повинні задекларувати свої доходи за 2022 рік. Однак стосується це не всіх біженців.

В Україні запрацюють європейські стандарти податкової звітності, покликані суттєво посилити прозорість платників податків перед державою. Йдеться про стандарт CRS.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

18:34 "Щоб ваші військові в гробу перевернулись": на Вінниччині школярка втрапила у скандал

18:32У Харківській області на міні підірвався автомобіль: є поранені і загиблі

18:28 ЗСУ навчилися протидіяти "шахедам", — Ігнат

Новина з фото

18:25 Французький дім моди Balenciaga представив балетки для чоловіків: відгуки критиків

Ексклюзив

18:20Хорватія передасть Україні додаткову військову допомогу: про що йде мова

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:17 Коли сіяти перці на розсаду у 2023 році: сприятливі дати у квітні

Новина з відео

18:16 Росіяни готують провокації на українсько-білоруському кордоні: перехоплення СБУ

Ексклюзив

18:07"Мотор" у Європейській Лізі: від "провалу" на старті до "драми" в плей-оф

18:04 Весняний контрнаступ ЗСУ: експерти розповіли про можливі сценарії боїв

18:04 У США заявили, що викрили російського шпигуна: що відомо про бразильського студента Феррейра

Новина з відео

18:16 Росіяни готують провокації на українсько-білоруському кордоні: перехоплення СБУ

Новина з відео

15:37 "Зате не ліберал!": Соловйов виправдав пропагандиста, який заскринив дівчину з пишним бюстом

Новина з відео

14:20 В Одесі склалась критична ситуація через негоду

Новина з відео

13:50 В Одесі вперше зробили унікальну операцію на серці

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новий логотип

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

Новина з відео

13:14 Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на ЗАЕС із перевіркою: деталі

Новина з відео

12:50 "Важко це згадувати", — Віталій Кім про торішній удар по Миколаївській ОВА

Новина з відео

12:27 Дружина Павліка зізналась, хто більше заробляє в родині

Новина з відео

12:20 Окупанти почали використовувати керовані бомби: Гуменюк пояснила принцип їх роботи

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Актуальне по темі

None 29 Березень 18:35

"Щоб ваші військові в гробу перевернулись": на Вінниччині школярка втрапила у скандал

None 29 Березень 18:32

У Харківській області на міні підірвався автомобіль: є поранені і загиблі

None 29 Березень 18:28

ЗСУ навчилися протидіяти "шахедам", — Ігнат

None 29 Березень 18:24

Французький дім моди Balenciaga представив балетки для чоловіків: відгуки критиків

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB