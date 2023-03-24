Мікрокредити в Україні — громадяни активно беруть гроші в борг під час війни

Кількість оформлених мікропозик знову почала зростати

Українці упродовж минулого року активно повертали заборгованість за мікрокредитами. Хоч за час війни сума таких боргів скоротилась на кілька мільярдів гривень, кількість оформлених мікропозик знову почала зростати.

Про це свідчить інформація сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Оpendatabot.

Ситуація на ринку мікрокредитів

Як зазначається, у 2022 році сума боргів за мікрокредитами скоротилась на 5 млрд гривень. Якщо на початку минулого року вона становила 13,1 млрд гривень, то початок цього року — зменшилась до 8,05 млрд гривень.

Примітно, що більша половина розрахунку за заборговану суму припадала на друге півріччя — 3,4 млрд гривень (67%).

Загалом торік мікрофінансові організації видали майже утричі меншу суму позик: 23,9 млрд гривень проти 65,1 млрд гривень до війни.

У середньому сума кредиту становила 4439 грн.

Попри те, що загальний борг зменшується, число мікропозик знову почало зростати на кінець року, у четвертому кварталі. Зафіксували на 30% більше нових договорів та удвічі більшу суму виданих коштів порівняно з третім кварталом.

Протягом минулого року українці уклали 5,3 млн кредитних договорів. У середньому за місяць брали майже півмільйона мікропозик. У 2021 укладали 1,1 млн договорів на місяць.

Що ще слід знати

Нагадаємо, при цьому українці не поспішають розраховуватися за банківськими кредитами — практично кожна третя позика в країні вчасно не погашається. Банки змушені вдаватися до радикальних заходів.

Також ми писали, ставки за гривневими кредитами для підприємств у лютому зросли до 20,5% річних порівняно із січнем, коли вони становили 19,5%. Ставки за валютними кредитами також зросли до 5,5%, тоді як у січні вони були на рівні 5,9%.