Бізнес під час війни — які вимоги та штрафи загрожують ФОПам

Група бізнесменів в офісі. Фото: Freepik

В Україні з 1 липня 2023 року податкова система запрацює на умовах, що існували до війни. Деяких фізосіб-підприємців можуть автоматично перевести на загальну систему оподаткування.

Це передбачено законопроєктом №8401.

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Так, з липня ФОПів третьої групи, які минулого року зареєструвалися зі ставкою 5% та перейшли на пільгову ставку 2%, переведуть на загальну систему оподаткування.

Підприємці зможуть залишитися на спрощеній системі, у разі, якщо дата переходу на пільгову ставку та дата застосування ставки у 2% збігаються.

У разі, якщо ФОПів переведуть на загальну систему оподаткування, вони сплачуватимуть:

податок на доходи фізичних осіб — 18%;

військовий збір — 1,5%;

єдиний соціальний внесок — 22%.

Водночас цього можна уникнути. Фізособам-підприємцям необхідно перейти на ставку 5% та подати заяву про перехід з 1 липня. У такому разі їх не переведуть на загальну систему оподаткування.

Штрафи під час війни

ФОПам можуть нараховувати штрафи за наступні порушення:

за невчасну сплату податків для ФОПів третьої групи. З 1 липня обов’язково платити Єдиний податок вчасно, інакше можна отримати штраф. Якщо протермінування менше 30 днів, штраф становитиме 5% від невчасно сплаченої суми, якщо більше 30 днів — 10%;

ФОПам першої та другої групи варто знати, що сплата Єдиного податку зараз є виключно добровільною, жодних штрафів у разі протермінування платити не доведеться;

за невчасну подачу звітності. Розмір штрафу становить 340 гривень.

Хто має відзвітувати перед податковою за 2022-й

Деякі громадяни мають встигнути до 1 травня заповнити деклараційну форму. Йдеться про:

громадян без статусу підприємця, які отримали доходи, що підлягають обов’язковому декларуванню;

фізосіб-підприємців на загальній системі оподаткування;

ФОПів, які займаються незалежною професійною діяльністю;

резидентів, які працюють та живуть за кордоном на постійній основі;

фізосіб, які мають намір отримати податкову знижку;

ФОПів-іноземців, які стали резидентами України у звітному періоді, тобто у 2022 році.

Нагадаємо, на Державну податкову службу України чекають серйозні зміни. У Верховній Раді (ВРУ) зареєстрували проєкт закону про перезавантаження відомства.

Раніше очільник профільного парламентського комітету Данило Гетманцев заявив, що в Україні з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. Він вважає, що рішення про його зниження на початку війни було помилковим.