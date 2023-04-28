Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Бізнес під час війни: які вимоги та штрафи загрожують ФОПам arrow

Бізнес під час війни: які вимоги та штрафи загрожують ФОПам

28 квітня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бізнес під час війни — які вимоги та штрафи загрожують ФОПам
Група бізнесменів в офісі. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з 1 липня 2023 року податкова система запрацює на умовах, що існували до війни. Деяких фізосіб-підприємців можуть автоматично перевести на загальну систему оподаткування.

Це передбачено законопроєктом №8401.

Читайте також:

Для кого зміняться податки

Так, з липня ФОПів третьої групи, які минулого року зареєструвалися зі ставкою 5% та перейшли на пільгову ставку 2%, переведуть на загальну систему оподаткування.

Підприємці зможуть залишитися на спрощеній системі, у разі, якщо дата переходу на пільгову ставку та дата застосування ставки у 2% збігаються.

У разі, якщо ФОПів переведуть на загальну систему оподаткування, вони сплачуватимуть:

  • податок на доходи фізичних осіб — 18%;
  • військовий збір — 1,5%;
  • єдиний соціальний внесок — 22%.

Водночас цього можна уникнути. Фізособам-підприємцям необхідно перейти на ставку 5% та подати заяву про перехід з 1 липня. У такому разі їх не переведуть на загальну систему оподаткування.
Штрафи під час війни

ФОПам можуть нараховувати штрафи за наступні порушення:

  • за невчасну сплату податків для ФОПів третьої групи. З 1 липня обов’язково платити Єдиний податок вчасно, інакше можна отримати штраф. Якщо протермінування менше 30 днів, штраф становитиме 5% від невчасно сплаченої суми, якщо більше 30 днів — 10%;
  • ФОПам першої та другої групи варто знати, що сплата Єдиного податку зараз є виключно добровільною, жодних штрафів у разі протермінування платити не доведеться;
  • за невчасну подачу звітності. Розмір штрафу становить 340 гривень.

Хто має відзвітувати перед податковою за 2022-й

Деякі громадяни мають встигнути до 1 травня заповнити деклараційну форму. Йдеться про:

  • громадян без статусу підприємця, які отримали доходи, що підлягають обов’язковому декларуванню;
  • фізосіб-підприємців на загальній системі оподаткування;
  • ФОПів, які займаються незалежною професійною діяльністю;
  • резидентів, які працюють та живуть за кордоном на постійній основі;
  • фізосіб, які мають намір отримати податкову знижку;
  • ФОПів-іноземців, які стали резидентами України у звітному періоді, тобто у 2022 році.

Нагадаємо, на Державну податкову службу України чекають серйозні зміни. У Верховній Раді (ВРУ) зареєстрували проєкт закону про перезавантаження відомства.

Раніше очільник профільного парламентського комітету Данило Гетманцев заявив, що в Україні з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. Він вважає, що рішення про його зниження на початку війни було помилковим.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB