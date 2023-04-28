Бизнес во время войны — какие требования и штрафы грозят ФЛП

Группа бизнесов в офисе. Фото: Freepik

В Украине с 1 июля 2023 года налоговая система заработает на условиях, существовавших до войны. Некоторых физлиц-предпринимателей могут автоматически перевести на общую систему налогообложения.

Это предусмотрено законопроектом №8401.

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Так, с июля ФЛП третьей группы, которые в прошлом году зарегистрировались со ставкой 5% и перешли на льготную ставку 2%, переведут на общую систему налогообложения.

Предприниматели смогут остаться на упрощенной системе, если дата перехода на льготную ставку и дата применения ставки в 2% совпадают.

В случае, если ФЛП переведут на общую систему налогообложения, они будут платить:

налог на доходы физических лиц — 18%;

военный сбор — 1,5%;

единый социальный взнос — 22%.

В то же время, этого можно избежать. Физлицам-предпринимателям необходимо перейти на ставку 5% и подать заявление о переходе с 1 июля. В таком случае они не будут переведены на общую систему налогообложения.

Штрафы во время войны

ФЛП могут начислять штрафы за следующие нарушения:

за несвоевременную уплату налогов для ФЛП третьей группы. С 1 июля обязательно платить Единый налог вовремя, в противном случае можно получить штраф. Если просрочка меньше 30 дней, штраф будет составлять 5% от несвоевременно уплаченной суммы, если больше 30 дней — 10%;

ФЛП первой и второй группы следует знать, что уплата Единого налога сейчас является исключительно добровольной, никаких штрафов в случае просрочки платить не придется;

за несвоевременную подачу отчетности. Размер штрафа составляет 340 гривен.

Кто должен отчитаться перед налоговой за 2022-й

Некоторые граждане должны успеть до 1 мая заполнить декларационную форму. Речь идет о:

гражданах без статуса предпринимателя, получивших доходы, подлежащие обязательному декларированию;

физлицах-предпринимателях на общей системе налогообложения;

ФЛП, занимающихся независимой профессиональной деятельностью;

резидентах, работающих и живущих за границей на постоянной основе;

физлицах, которые намерены получить налоговую скидку;

ФЛП-иностранцах, ставших резидентами Украины в отчетном периоде, то есть в 2022 году.

Напомним, Государственную налоговую службу Украины ждут серьезные изменения. В Верховной Раде (ВРУ) зарегистрировали проект закона о перезагрузке ведомства.

Ранее глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев заявил, что в Украине с 1 июля 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. Он считает, что решение о его понижении в начале войны было ошибочным.