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На Податкову службу чекають серйозні зміни: деталі

26 квітня 2023 14:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податкову службу перезавантажать — які зміни очікуються
Примірник Податкового кодексу України. Фото: ucap.io
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На Державну податкову службу України чекають серйозні зміни. У Верховній Раді (ВРУ) зареєстрували проєкт закону про перезавантаження відомства.

Про це розповів голова Податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

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Перезавантаження ДПС

Як зазначив посадовець, умови перезавантаження Державної податкової такі ж, як і щодо Бюро економічної безпеки та Державної митної служби.

"Вважаю перезавантаження податкової магістральним напрямом реформи податкових відносин поряд з діджиталізацією, що вже триває. А перезапуск трьох ключових фінансових органів до кінця 2023 року - запорукою прозорості фінансових відносин та чесності взаємодії держави і суспільства у сфері публічних фінансів", — повідомив Гетманцев.

Зокрема, проєкт закону передбачає:

  • проведення конкурсу за участю міжнародників на посаду очільника цього відомства;
  • гарантування незалежності нового голови ДПС протягом всього періоду роботи;
  • здійснення повної переатестації службовців;
  • виплата "гідної" оплати праці податківцям.

Недоотримання податків у 2022-му

Варто зауважити, що український державний бюджет у 2022 році суттєво недотримав податкових надходжень. Зокрема, починаючи з літніх місяців, митниця могла систематично недовиконувати план через контрабанду, зазначав Гетманцев.

Так, план з податків у 2022 році було виконано на 4/5. Відповідно до закону про держбюджет-2022 податкові надходження до загального фонду мали становити 1,1 трлн гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній податкові службі України розробили новий сервіс, який дозволить українцям оперативно та правильно розрахувати податок на майно. Пропонують скористатися спеціальним калькулятором.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.

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