Бізнес запрацює по-новому — які пропонують зміни з 1 липня

Бізнес-показники та розрахунки. Фото: Freepik

Депутати Верховної Ради зробили крок до відновлення в Україні довоєнної системи оподаткування бізнесу. Парламент підтримав у першому читанні внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законів, що стосуються особливостей оподаткування під час війни.

Про це поінформували у пресцентрі Міністерства фінансів України.

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Що зміниться для бізнесу з 1 липня

Як зазначили у Мінфіні, йдеться про ухвалення законопроєкту № 8401. Документ покликаний посприяти збільшенню податкових надходжень до бюджетів різних рівнів 2023 року на суму до 10 млрд грн. Також забезпечить виконання владою зобов'язань перед міжнародним валютним фондом (МВФ).

Згідно з проєктом, з 1 липня поточного року пропонують заборонити фізособам-підприємцям та юросіб бути платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою єдиного податку у 2% від загальної суми доходу. Також передбачається скасування для фізосіб-підприємців - платників єдиного податку першої та другої груп - права не платити єдиний податок. Окрім того, очікується повернення здійснення контролюючими органами документальних перевірок бізнесу за умови безпечного доступу до територій та об'єктів для перевірки.

Ще документ поверне штрафи за відхилення від податкового законодавства. Йдеться про правильність нарахування, обрахунку та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове держсоціальне страхування, правил використання касових апаратів.

Так, з 1 січня минулого року багато підприємців мали вже працювати з РРО, якщо мають валютну виручку. Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада послабила цей обов'язок підприємцям.

Передбачені штрафи за те, що бізнес не був зареєстрований у розмірі від 17 тис. до 85 тис. грн. Відповідне покарання за здійснення господарської діяльності без держреєстрації як суб'єкта господарювання передбачене статтею 165 кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також до вищевказаної суми доведеться доплатити 18% ПДФО, 1,5% військового збору, а також штраф за несвоєчасну сплату податку 20% за весь час незаконного функціонування бізнесу.

Які були пільги на час війни

У березні минулого року в Україні ухвалили закон, який передбачав податкові стимули для допомоги бізнесу на час воєнного стану. ФОПам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн надавалась можливість сплати єдиного податку з обороту обсягом 2% за нормами, встановленими для третьої групи, зі звільненням від необхідності сплати податку на прибуток, ПДВ та інших платежів. Для фізосіб-підприємців першої та другої груп потреба сплати єдиного податку стала суто добровільною.

Нагадаємо, в Україні у травні 2023 року стартувала програма E-Export Intensive для підприємців, які у зв'язку з війною змушені перезапускати бізнес. У її рамках можна буде отримати гранти до 35 тисяч доларів.