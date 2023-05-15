Штрафи до 85 тис. грн — що чекає бізнес влітку

Чоловік працює з бізнес-звітами. Фото: Unplush

В Україні у липні 2023 року на фізичних осіб-підприємців (ФОП) чекає низка змін. Влада планує скасувати дію пільгового податку, адже це передбачено домовленостями з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це заявили у Комітеті з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України (ВРУ).

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Підвищені ставки податку та штрафи

Як зазначають у профільному комітеті, йдеться про законопроєкт №8401, який має ухвалити парламент. Згідно з ним, з 1 липня на фізосіб-підприємців (ФОП) чекають такі зміни:

скасування 2% податку для бізнесу, який має оборот менше 10 млрд грн;

відновлення документальних перевірок на територіях, де не тривають бойові дії;

повернення штрафів за невиконання податкових обов'язків.

Фізособи-підприємці різних груп сплачують різні суми податків:

ФОП першої групи сплачує Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 1474 гривні та єдиний податок – 268,4 грн;

ФОП другої групи сплачує ЄСВ – 1,47 тис. грн та єдиний податок – 1,34 тис. грн;

ФОП третьої групи сплачує ЄСВ – 1,47 тис. грн та єдиний податок – 5% від доходу чи 3%, якщо сплачує додатково ПДВ.

Штрафи для бізнесу

Очікується, що повернуться тотальні перевірки бізнесу та штрафи, які існували до війни.

Зокрема, планують повернути штрафи за роботу без касових/РРО. З 1 січня минулого року багато підприємців мали вже працювати з РРО, якщо мають валютну виручку, чи POS-термінал/інтернет еквайринг. Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд послабив цей обов'язок підприємцям.

Також передбачені штрафи за те, що бізнес не був зареєстрований у розмірі від 17 тис. до 85 тис. грн. Таке покарання за здійснення господарської діяльності без держреєстрації як суб'єкта господарювання передбачене ст. 165 кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також до вищевказаної суми доведеться доплатити 18% ПДФО, 1,5% військового збору, а також штраф за несвоєчасну сплату податку 20% за весь час незаконного функціонування бізнесу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні фізособи-підприємці та наймані працівники, діяльність яких призупинилась на час перебування області в "червоній" зоні, можуть оформити одноразову матеріальну допомогу з державного бюджету. Сума становить 8 тисяч гривень.

Також ми писали, що у 2023 році в Україні має запрацювати автоматичний обмін фінансовими та податковими даними із країнами Європейського союзу (ЄС). Юристи запевняють, що на українців чекає повна "детінізація" через розкриття банками відомостей про рахунки та залишки на них на запити податківців.