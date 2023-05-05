Бізнес в Україні — як отримати гранти до 35 тисяч доларів

Бізнесу запропонують гранти до 35 тис. доларів
В Україні у травні 2023 року стартує програма E-Export Intensive для підприємців, які у зв'язку з війною змушені перезапускати бізнес. У її рамках можна буде отримати гранти до 35 тисяч доларів.
Про це поінформувала пресслужба Міністерства економіки України.
Коли запрацює програма та які умови
Як зазначають у відомстві, програму запустить державна "Укрпошта" з 18 травня. До неї зможуть долучитися переселенці та ветерани, які мають намір розпочати власну справу.
Програма спрямована на підтримку напрямку експорту через торгові онлайн-платформи та покликана допомогти 1 тисячі експортерів масштабуватися упродовж двох місяців.
Хто які суми отримає
У рамках програми передбачаються такі суми грантів:
- 250 тис. грн — 1 млн грн від Мінекономіки для ветеранів та другого з подружжя на розвиток власного бізнесу;
- 10 тис. — 35 тис. доларів — малим та середнім підприємствам від програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" для відновлення та безперервності бізнесу, а також гранти для жіночого та сімейного бізнесу.
Таким чином, в Україні спонукатимуть громадян до розвитку бізнесу.
Програма E-Export Intensive реалізують за підтримки Мінекономіки, Мінцифри, Офісу розвитку підприємництва та експорту, проєкту "Дія.Бізнес", USAID, а також компаній Рayoneer та Disqover Agency.
Більше про допомогу
Раніше ми писали, українські підприємці, які займаються вирощуванням та переробкою картоплі, могли отримати фінансову підтримку за Програмою USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).
Нагадаємо, українському бізнесу надали можливість оформити гранти у розмірі 10 тисяч євро (400 тисяч гривень) від Європейського Союзу (ЄС).