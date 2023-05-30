Бизнес заработает по-новому — которые предлагают изменения с 1 июля

Бизнес-показатели и расчеты. Фото: Freepik

Депутаты Верховной Рады сделали шаг к возобновлению в Украине довоенной системы налогообложения бизнеса. Парламент поддержал в первом чтении внесение изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законы, касающиеся особенностей налогообложения во время войны.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства финансов Украины.

Читайте также:

Что изменится для бизнеса с 1 июля

Как отметили в Минфине, речь идет о принятии законопроекта № 8401. Документ призван посодействовать увеличению налоговых поступлений в бюджеты разных уровней в 2023 году на сумму до 10 млрд грн. Также обеспечит исполнение властями обязательств перед международным валютным фондом (МВФ).

Согласно проекту, с 1 июля текущего года предлагают запретить физлицам-предпринимателям и юрлицам быть плательщиками единого налога третьей группы со ставкой единого налога в 2% от общей суммы дохода. Также предусматривается отмена для физлиц-предпринимателей — плательщиков единого налога первой и второй групп — права не платить единый налог. Кроме того, ожидается возврат осуществления контролирующими органами документальных проверок бизнеса при условии безопасного доступа к территориям и проверяемым объектам.

Еще документ вернет штрафы за уклонение от налогового законодательства. Речь идет о правильности начисления, учета и уплаты единого взноса на общеобязательное госсоциальное страхование, правил использования кассовых аппаратов.

Так, с 1 января прошлого года многие предприниматели уже должны были работать с РРО, если имеют валютную выручку. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину власти ослабили эту обязанность предпринимателям.

Предусмотрены штрафы за то, что бизнес не был зарегистрирован в размере от 17 тыс. до 85 тыс. грн. Соответствующее наказание за осуществление хозяйственной деятельности без госрегистрации как субъекта ведения хозяйства предусмотрено статьей 165 кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также к вышеуказанной сумме придется доплатить 18% НДФЛ, 1,5% военного сбора, штраф за несвоевременную уплату 20% налога за все время незаконного функционирования бизнеса.

Какие были льготы на время войны

В марте прошлого года в Украине был принят закон, предусматривавший налоговые стимулы для помощи бизнесу на время военного положения. ФЛП и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн предоставлялась возможность уплаты единого налога с оборота объемом 2% по нормам, установленным для третьей группы, с освобождением от необходимости уплаты налога на прибыль, НДС и других платежей. Для физлиц-предпринимателей первой и второй групп потребность уплаты единого налога стала исключительно добровольной.

Напомним, в Украине в мае 2023 года стартовала программа E-Export Intensive для предпринимателей, в связи с войной вынужденных перезапускать бизнес. В ее рамках можно будет получить гранты до 35 тысяч долларов.