Автогаз в Украине — известно, какие будут цены и когда уладится ситуация

Блокада границы с Польшей — эксперты рассказали, что будет с автогазом
Проблемная ситуация с автомобильным газом в Украине из-за блокирования границы с Польшей может разрешиться в декабре 2023 года. Однако существует угроза усложнения поставок в случае блокады другими странами.
Об этом рассказал эксперт топливного рынка Сергей Куюн, пишет УНИАН.
Разрешение ситуации с автогазом
По словам Куюна, есть несколько путей разрешения ситуации. А именно:
- первый — грузы с горючим переносятся с автотранспорта на железную дорогу;
- второй — трейдеры закупают автогаз в Польше, а завозят в объезд через Словакию и Румынию;
- третий — наращивают поставки газа с южного направления, в частности, из Румынии.
"Единственное, что быстро сделать это трудно, через польскую границу шел большой объем сжиженного газа. Но все равно все трейдеры уже понимают, что делать и откуда его брать. Рынок не сидит и не ждет. Уверен, что в декабре все наладится", — сообщил эксперт.
Угрозы поставкам газа
В то же время он рассказал, что в случае блокирования границ другими странами, в частности Словакией, добавятся проблемы, однако они не будут такими острыми, как сейчас.
"В любом случае, я вижу, что украинские компании вообще пытаются забрать свои заказы на поставки горючего из стран Балтии или Польши и больше переориентируются на юг", — пояснил специалист.
Какие будут цены на автогаз
Эксперт оценил, как отразится на стоимости горючего усложнения с логистикой. Учитывая, что сейчас цена на сжиженный газ взлетела на 7-8 грн за литр (37-38 грн за литр), то дополнительные расходы могут прибавить к цене до двух гривен за литр.
"Я думаю, сейчас мы как раз на пике цены, а по дефициту — прошли этот пик, поскольку уже следуют новые поставки. Но ведь все равно где-то не успевает железная дорога, где-то задерживаются бензовозы. В декабре, когда проблему с объемами автогаза удастся решить, я думаю, что цена на него снова будет меньше 30 гривен за литр", — добавил Сергей Куюн.
По данным сайта Auto.ria, 27 ноября сжиженный газ стоит 36,05 грн/л.
Что еще стоит знать
Ранее мы писали, что в Украине дорожает сжиженный газ и исчезает с автозаправочных станций из-за блокады польской границы. Рынок — в процессе перехода с автомобильных поставок на железнодорожные.
Также мы писали, что блокирование границы польскими перевозчиками нанесло украинской экономике ущерб на сотни миллионов евро. Страдают разные отрасли.
Читайте Новини.LIVE!