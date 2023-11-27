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Блокада границы с Польшей — эксперты рассказали, что будет с автогазом

27 ноября 2023 10:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Автогаз в Украине — известно, какие будут цены и когда уладится ситуация
Заправка авто. Фото: zprz.city
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Проблемная ситуация с автомобильным газом в Украине из-за блокирования границы с Польшей может разрешиться в декабре 2023 года. Однако существует угроза усложнения поставок в случае блокады другими странами.

Об этом рассказал эксперт топливного рынка Сергей Куюн, пишет УНИАН.

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Разрешение ситуации с автогазом

По словам Куюна, есть несколько путей разрешения ситуации. А именно:

  • первый — грузы с горючим переносятся с автотранспорта на железную дорогу;
  • второй — трейдеры закупают автогаз в Польше, а завозят в объезд через Словакию и Румынию;
  • третий — наращивают поставки газа с южного направления, в частности, из Румынии.

"Единственное, что быстро сделать это трудно, через польскую границу шел большой объем сжиженного газа. Но все равно все трейдеры уже понимают, что делать и откуда его брать. Рынок не сидит и не ждет. Уверен, что в декабре все наладится", — сообщил эксперт.

Угрозы поставкам газа

В то же время он рассказал, что в случае блокирования границ другими странами, в частности Словакией, добавятся проблемы, однако они не будут такими острыми, как сейчас.

"В любом случае, я вижу, что украинские компании вообще пытаются забрать свои заказы на поставки горючего из стран Балтии или Польши и больше переориентируются на юг", — пояснил специалист.

Какие будут цены на автогаз

Эксперт оценил, как отразится на стоимости горючего усложнения с логистикой. Учитывая, что сейчас цена на сжиженный газ взлетела на 7-8 грн за литр (37-38 грн за литр), то дополнительные расходы могут прибавить к цене до двух гривен за литр.

"Я думаю, сейчас мы как раз на пике цены, а по дефициту — прошли этот пик, поскольку уже следуют новые поставки. Но ведь все равно где-то не успевает железная дорога, где-то задерживаются бензовозы. В декабре, когда проблему с объемами автогаза удастся решить, я думаю, что цена на него снова будет меньше 30 гривен за литр", — добавил Сергей Куюн.

По данным сайта Auto.ria, 27 ноября сжиженный газ стоит 36,05 грн/л.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Украине дорожает сжиженный газ и исчезает с автозаправочных станций из-за блокады польской границы. Рынок — в процессе перехода с автомобильных поставок на железнодорожные.

Также мы писали, что блокирование границы польскими перевозчиками нанесло украинской экономике ущерб на сотни миллионов евро. Страдают разные отрасли.

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