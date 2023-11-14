Ціни на автогаз в Україні можуть змінитися — прогноз до кінця року

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Експерти розповіли, чого очікувати на українському паливному ринку до кінця 2023 року, зокрема, зважаючи на блокаду польськими перевізниками кордону. Прогнозують, що дефіциту пального не буде.

Про це повідомив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

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Експерт вважає, що повторення сценарію, який був навесні минулого року, не буде. Зараз у постачальників пального є ціла низка напрямків поставок, а також потужний транспортний парк. До всього відсутній ефект несподіванки. Можливі локальні негаразди, але глобального розбалансування ринку за поточних умов не буде.

"Я повністю виключаю повторення сценарію, який був навесні 2022 року. Тоді для нас все було несподіваним, все вперше. Ніхто не знав, куди їхати, на чому їхати, до кого їхати, не було ні контрактів, ні контактів", — пояснив він.

Цінова ситуація

Експерт зауважив, що прогнозувати цінові зміни до кінця поточного року складно. Назвав "сміливим" прогноз Національного банку про те, що вартість нафти на світовому ринку стабілізується та пальне більше не дорожчатиме. Він вважає, що багато що залежить від окремих гравців. Особливо йдеться про Саудівську Аравію та Росію, які зменшили рівень видобутку і ціна зросла.

"Фактично ціна ринку залежить від рішення окремих країн. Як можна припустити, що їм спаде на думку наступного року? Тому ніхто на довгострокову перспективу не прогнозує ситуацію з нафтою", — вважає він.

Зараз, на його думку, ситуація стабільна, знижуються закупівельні ціни, є потенціал для падіння цін у роздрібі, однак для цього потрібно, щоб низька ціна протрималася кілька тижнів чи місяць. Так ринок наповниться дешевшим пальним, що відіб'ється на АЗС.

За прогнозом Куюна, зростання вартості бензину та дизельного пального не буде, можливе зниження. Водночас, ситуація зі скрапленим газом залишається складною через проблеми на кордоні з Польщею.

"Не виключаю, що ціна може становити 35 грн за літр. Сьогодні вона на позначці близько 32 грн. Ситуація дуже неприємна для споживачів цього палива: якщо перерахувати, то бачимо, що газ, незважаючи на високу ціну, з економічного погляду залишається привабливим", — додав експерт.

За даними видання enkorr, оскільки в Україні зараз спостерігається складна ситуація з імпортними поставками автогазу в країну. Це призвело до випадків відсутності газу на низці автозаправних комплексах у різних областях. Відсутність автогазу зафіксована у Полтавській, Київській і Харківській областях. Є проблеми у Кіровоградській, Чернігівській і Донецькій областях.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українських автозаправних станціях знову оновили вартість пального. У вівторок, 14 листопада, на автозаправних станціях України знову зросла вартість скрапленого автомобільного газу.

У Державній податковій службі (ДПС) оприлюднили статистику сплати податків мережами АЗС. Деякі з них мають податкову ефективність, яка дорівнює 0%.