Автогаз в Украине — блокада границы с Польшей грозит поставкам энергоресурсов

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Блокировка на границе польскими перевозчиками украинских грузовиков угрожает поставке критически важных энергоресурсов для Украины. Особенно речь идет о сжиженном газе.

Об этом сообщил украинский торговый представитель Тарас Качка.

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Предкризисная ситуация с блокадой границы

По словам чиновника, украинские власти из-за критической ситуации намерены провести в ближайшие дни переговоры с представителями Польши и Европейской комиссии.

Торговый представитель считает, что продление блокады негативно повлияет на критически важные поставки энергоресурсов, в основном это коснется автогаза. Однако также зацепит поставки бензина и дизельного горючего.

Чиновник подчеркнул, что пострадал импорт не только из Польши, но и из стран Балтии.

Он отметил, что Киев готов обсудить дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских перевозчиков, поскольку ситуация — предкризисная.

На прошлой неделе переговоры по блокаде завершились ничем. На польской стороне границы застряло несколько тысяч грузовиков. В том числе, с горючим и "гуманитаркой".

Некоторые украинские эксперты считают, что если забастовка затянется, от этого пострадают сами польские трейдеры, закупившие горючее под украинские нужды. В то время как украинские поставщики смогут найти новые источники импорта.

Что еще стоит знать

Напомним, на украинских автозаправочных станциях обновили стоимость горючего. Во вторник, 21 ноября, на АЗС Украины продолжила расти стоимость сжиженного автомобильного газа.

Также мы писали, что эксперты предостерегают, что на украинских АЗС запасы автомобильного газа остались на неделю, впоследствии он может совсем исчезнуть из заправок. Ситуация с дизтоплива не значительно лучше, его хватит максимум в месяц.