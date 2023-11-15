Ціни на автогаз зростуть — експерти прогнозують дефіцит пального

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Експерти застерігають, що на українських АЗС запасів автомобільного газу залишилось на тиждень, згодом він може зовсім зникнути із заправок. Ситуація з дизпальним не значно краща, його вистачить щонайбільше на місяць.

Про це повідомив експерт паливного ринку Дмитро Леушкін у Фейсбуці

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Ситуація з дефіцитом автогазу

Причиною такої ситуації є бойкот польських перевізників на західному кордоні.

Експерт зазначив, якщо домовитись не вдасться і кордон не розблокують, ціни можуть неочікувано різко підскочити. І відбудеться це дуже скоро. Частка імпорту автогазу з Польщі становить 30-35%.

Водночас, інший відомий експерт Артем Куюн не надто категоричний у прогнозах. Він вважає, що проблеми тимчасові й Україна з часом обов’язково сформує нові маршрути та знайде нові джерела постачань. За його словами, ринок стикався із гіршими негараздами. Припускає, що нинішній дефіцит автогазу за тиждень-два нівелюється, порожніх заправок стане менше.

Експерт повідомив, що для перевезення скрапленого газу потрібні спеціальні паливовози, адже він є дуже чутливим. Саме через затримки на кордоні їх бракує. Сховищ для автогазу в Україні також не так багато.

За інформацією видання enkorr, фіксують випадки відсутності газу на низці автозаправних комплексах у різних областях. Відсутність зафіксована у Полтавській, Київській і Харківській областях. Є проблеми у Кіровоградській, Чернігівській і Донецькій областях.

Які зараз ціни на автогаз

Зокрема, на гуртовому ринку піднялись ціни на автогаз. Те, що зараз продається на АЗС — запаси ще з попередніми цінами. Середня вартість автогазу вже досягла 33,63 гривні літр, хоч місяць тому коштував 26 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі експерти розповіли, чого очікувати на українському паливному ринку до кінця 2023 року, зокрема, зважаючи на блокаду польськими перевізниками кордону. Прогнозують, що дефіциту пального не буде.

Також ми писали, що у Державній податковій службі (ДПС) оприлюднили статистику сплати податків мережами АЗС. Деякі з них мають податкову ефективність, яка дорівнює 0%.