Почему банки могут заблокировать карту — НБУ назвал причины

Телефон в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские банки могут заблокировать счета своих клиентов из-за нарушения норм закона "О предотвращении легализации". В Национальном банке Украины отмечают, что банки имеют право односторонне разорвать сотрудничество с клиентом, однако только в случаях, когда это предусмотрено законом.

Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на комментарий Нацбанка Украины.

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В сообщении говорится, что банк может прекратить отношения с клиентом согласно ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", а именно:

если осуществление идентификации и/или верификации клиента, а также установление данных, позволяющих установить конечных бенефициарных владельцев, невозможно или если у банка возникает сомнение относительно того, что лицо выступает от собственного имени;

установление клиенту неприемлемо высокого риска или непредоставление клиентом необходимых для осуществления надлежащей проверки клиента документов или сведений;

представление клиентом или его представителем недостоверной информации или представление информации с целью введения в заблуждение работников банка.

В случае выявления подозрительной финансовой операции банк во исполнение требований Закона о предотвращении легализации должен уведомить о такой финансовой операции Специально уполномоченный орган.

"Банк самостоятельно принимает решение об отказе клиента в проведении финансовой операции или обслуживании, руководствуясь при этом требованиями законодательства в сфере противодействия отмыванию средств/финансированию терроризма и внутренними документами и с учетом риск-ориентированного подхода", — отметили в НБУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине по требованию Национального банка финучреждения направляют запросы клиентам на проверку источников происхождения наличных средств на банковской карточке, некоторым в результате соответствующих проверок блокируют счет. Чтобы этого не произошло, нужно знать, почему и при каких условиях банки просят от клиентов подтверждения доходов и как пройти финмониторинг.

Мы также писали, что в Украине существенно возросло количество незаконных действий с платежными карточками с последующим убытком. В 2023 году показатель увеличился на четверть и составил 272 тыс. операций.