Почему банки могут заблокировать карту — НБУ назвал причины

Блокировка карт в Украине — в НБУ объяснили, почему могут закрыть банковский счет
Украинские банки могут заблокировать счета своих клиентов из-за нарушения норм закона "О предотвращении легализации". В Национальном банке Украины отмечают, что банки имеют право односторонне разорвать сотрудничество с клиентом, однако только в случаях, когда это предусмотрено законом.
Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на комментарий Нацбанка Украины.
Почему могут заблокировать банковскую карту
В сообщении говорится, что банк может прекратить отношения с клиентом согласно ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", а именно:
- если осуществление идентификации и/или верификации клиента, а также установление данных, позволяющих установить конечных бенефициарных владельцев, невозможно или если у банка возникает сомнение относительно того, что лицо выступает от собственного имени;
- установление клиенту неприемлемо высокого риска или непредоставление клиентом необходимых для осуществления надлежащей проверки клиента документов или сведений;
- представление клиентом или его представителем недостоверной информации или представление информации с целью введения в заблуждение работников банка.
В случае выявления подозрительной финансовой операции банк во исполнение требований Закона о предотвращении легализации должен уведомить о такой финансовой операции Специально уполномоченный орган.
"Банк самостоятельно принимает решение об отказе клиента в проведении финансовой операции или обслуживании, руководствуясь при этом требованиями законодательства в сфере противодействия отмыванию средств/финансированию терроризма и внутренними документами и с учетом риск-ориентированного подхода", — отметили в НБУ.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине по требованию Национального банка финучреждения направляют запросы клиентам на проверку источников происхождения наличных средств на банковской карточке, некоторым в результате соответствующих проверок блокируют счет. Чтобы этого не произошло, нужно знать, почему и при каких условиях банки просят от клиентов подтверждения доходов и как пройти финмониторинг.
Мы также писали, что в Украине существенно возросло количество незаконных действий с платежными карточками с последующим убытком. В 2023 году показатель увеличился на четверть и составил 272 тыс. операций.
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