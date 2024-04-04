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Блокировка карт в Украине — в НБУ объяснили, почему могут закрыть банковский счет

4 апреля 2024 15:44
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Почему банки могут заблокировать карту — НБУ назвал причины
Телефон в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинские банки могут заблокировать счета своих клиентов из-за нарушения норм закона "О предотвращении легализации". В Национальном банке Украины отмечают, что банки имеют право односторонне разорвать сотрудничество с клиентом, однако только в случаях, когда это предусмотрено законом.

Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на комментарий Нацбанка Украины.

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Почему могут заблокировать банковскую карту

В сообщении говорится, что банк может прекратить отношения с клиентом согласно ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", а именно:

  • если осуществление идентификации и/или верификации клиента, а также установление данных, позволяющих установить конечных бенефициарных владельцев, невозможно или если у банка возникает сомнение относительно того, что лицо выступает от собственного имени;
  • установление клиенту неприемлемо высокого риска или непредоставление клиентом необходимых для осуществления надлежащей проверки клиента документов или сведений;
  • представление клиентом или его представителем недостоверной информации или представление информации с целью введения в заблуждение работников банка.

В случае выявления подозрительной финансовой операции банк во исполнение требований Закона о предотвращении легализации должен уведомить о такой финансовой операции Специально уполномоченный орган.

"Банк самостоятельно принимает решение об отказе клиента в проведении финансовой операции или обслуживании, руководствуясь при этом требованиями законодательства в сфере противодействия отмыванию средств/финансированию терроризма и внутренними документами и с учетом риск-ориентированного подхода", — отметили в НБУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине по требованию Национального банка финучреждения направляют запросы клиентам на проверку источников происхождения наличных средств на банковской карточке, некоторым в результате соответствующих проверок блокируют счет. Чтобы этого не произошло, нужно знать, почему и при каких условиях банки просят от клиентов подтверждения доходов и как пройти финмониторинг.

Мы также писали, что в Украине существенно возросло количество незаконных действий с платежными карточками с последующим убытком. В 2023 году показатель увеличился на четверть и составил 272 тыс. операций.

НБУ
закон
деньги
банковские карты
нарушения

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