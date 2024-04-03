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Збитки від шахрайства з платіжними картками різко зросли — дані Нацбанку

3 квітня 2024 11:17
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
НБУ фіксує суттєво зростання шахрайських дій із платіжними картками
Банківська картка. Фото: vechirniy.kyiv.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні суттєво зросла кількість незаконних дій із платіжними картками з подальшими збитками. У 2023 році показник збільшився на чверть та становив 272 тис. операцій.

Такі дані наводить пресцентр Національного банку України (НБУ).

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За даними НБУ, минулого року загальна сума збитків надавачів платіжних послуг, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками українців сягнула 833 млн грн. Показник на 73% більший проти 2022 року. У середньому сума збільшилась на 39%, до 3,06 тис. грн.

При цьому кількість активних карток минулого року зросла на 13%.

Регулятор нагадав, що починаючи з минулого року, інформацію про збитки мають подавати не тільки банківські установи, а також оператори поштового зв’язку та небанківські фінустанови, що мають право на здійснення емісії чи еквайрингу електронних платіжних засобів. Водночас частка обсягу збитків у таких установ за 2023 рік дорівнювала 0,4%, а за кількістю випадків — 0,2%.

Операції з платіжними картками

За даними Нацбанку, сума операцій як безготівкових, так і з отримання готівки з використанням карток, емітованих українськими банками та фінустановами, минулого року становила 6,141 трлн грн. Із них в Україні здійснено близько 90% операцій.

Сукупно в Україні та за кордоном було здійснено безготівкових операцій на 3,98 трлн грн. Частка безготівкових операцій сягнула 65%. За довоєнний 2021 рік показник був на рівні 61%.

Середня сума однієї операції в Україні торік становила:

  • торговельні мережі — 325 гривень (у 2021-му — 238 гривень);
  • перекази з картки на картку — 1,97 тис. гривень (1,5 тис. гривень);
  • оплата товарів та послуг онлайн — 490 гривень (395 гривень).

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.

Також НБУ планує оновити вимоги до інкасації цінностей клієнтів фінустанов, включно з національною валютою та іноземною у точках продажу чи іншої активності бізнесу. Регулятор повторно оприлюднив проєкт постанови.

НБУ
банки
шахрайство
банківські карти
банківські рахунки

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