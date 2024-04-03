НБУ фіксує суттєво зростання шахрайських дій із платіжними картками

Збитки від шахрайства з платіжними картками різко зросли — дані Нацбанку
В Україні суттєво зросла кількість незаконних дій із платіжними картками з подальшими збитками. У 2023 році показник збільшився на чверть та становив 272 тис. операцій.
Такі дані наводить пресцентр Національного банку України (НБУ).
Скільки втратили українці від незаконних дій із картками
За даними НБУ, минулого року загальна сума збитків надавачів платіжних послуг, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками українців сягнула 833 млн грн. Показник на 73% більший проти 2022 року. У середньому сума збільшилась на 39%, до 3,06 тис. грн.
При цьому кількість активних карток минулого року зросла на 13%.
Регулятор нагадав, що починаючи з минулого року, інформацію про збитки мають подавати не тільки банківські установи, а також оператори поштового зв’язку та небанківські фінустанови, що мають право на здійснення емісії чи еквайрингу електронних платіжних засобів. Водночас частка обсягу збитків у таких установ за 2023 рік дорівнювала 0,4%, а за кількістю випадків — 0,2%.
Операції з платіжними картками
За даними Нацбанку, сума операцій як безготівкових, так і з отримання готівки з використанням карток, емітованих українськими банками та фінустановами, минулого року становила 6,141 трлн грн. Із них в Україні здійснено близько 90% операцій.
Сукупно в Україні та за кордоном було здійснено безготівкових операцій на 3,98 трлн грн. Частка безготівкових операцій сягнула 65%. За довоєнний 2021 рік показник був на рівні 61%.
Середня сума однієї операції в Україні торік становила:
- торговельні мережі — 325 гривень (у 2021-му — 238 гривень);
- перекази з картки на картку — 1,97 тис. гривень (1,5 тис. гривень);
- оплата товарів та послуг онлайн — 490 гривень (395 гривень).
Що ще варто знати
Нагадаємо, Національний банк пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.
Також НБУ планує оновити вимоги до інкасації цінностей клієнтів фінустанов, включно з національною валютою та іноземною у точках продажу чи іншої активності бізнесу. Регулятор повторно оприлюднив проєкт постанови.
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