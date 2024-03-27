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Блокировка счетов банками — десять популярных причин

27 марта 2024 10:07
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Банки блокируют счета клиентов — обнародованы популярные причины
Банковская карта. Фото: privatbank.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские банки в рамках финансового мониторинга продолжают блокировать счета и прекращать сотрудничество с клиентами. Известны основные нарушения, из-за которых можно потерять доступ к собственным деньгам.

Об этом сообщает Oboz.ua.

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Причины, по которым банки блокируют счета

Оценив условия трех крупнейших банков страны, закрывают счета клиентов по следующим причинам:

  • в течение года не было никаких сделок, а на счету пусто;
  • в случае смерти клиента;
  • если было нарушено обязательство в соответствии с договором (не были актуализированы данные);
  • если сотрудничество привело к финансовому ущербу, ухудшению имиджа финучреждения;
  • если клиент пошел на обман банка, предоставив недостоверные данные;
  • счет используется не для собственных нужд;
  • в случае, если деятельность противоречит законодательству;
  • если есть основания, предусмотренные законодательством по вопросам финмониторинга;
  • при возникновении подозрения или выявления признаков нелегальных операций с платежным инструментом.

Также при внесении клиента в санкционные списки.

Во время финансового мониторинга учитывают пороговые суммы, после которых просят предоставить документы, где подтверждается происхождение средств. Речь идет о 400 тыс. грн. В случае меньшей суммы банки используют риск-ориентированный подход. При этом рисковыми считаются нетипичные операции, операции с наличными деньгами, криптовалютой, получение выигрышей от казино, переводы от PEPов (politically exposed persons).

Кроме того, согласно статье 15 закона о финансовом мониторинге, есть следующие причины для расторжения договора по инициативе финучреждения:

  • невозможность проведения идентификации или верификации клиента;
  • установление неприемлемо высокого риска/непредоставление необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или информации;
  • предоставление недостоверных данных или представление информации в целях обмана;
  • при невозможности осуществления идентификации лица от его имени или в интересах которого осуществляется финоперация.

Что еще стоит знать

Напомним, Нацбанк объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств наличными. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.

Ранее НБУ обновил некоторые валютные ограничения, приведя в соответствие с нормами действующего законодательства. В частности, предоставил временную возможность безналичного обмена средств клиентов банков в российских и белорусских рублях.

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