Банки блокируют счета клиентов — обнародованы популярные причины

Блокировка счетов банками — десять популярных причин
Украинские банки в рамках финансового мониторинга продолжают блокировать счета и прекращать сотрудничество с клиентами. Известны основные нарушения, из-за которых можно потерять доступ к собственным деньгам.
Об этом сообщает Oboz.ua.
Причины, по которым банки блокируют счета
Оценив условия трех крупнейших банков страны, закрывают счета клиентов по следующим причинам:
- в течение года не было никаких сделок, а на счету пусто;
- в случае смерти клиента;
- если было нарушено обязательство в соответствии с договором (не были актуализированы данные);
- если сотрудничество привело к финансовому ущербу, ухудшению имиджа финучреждения;
- если клиент пошел на обман банка, предоставив недостоверные данные;
- счет используется не для собственных нужд;
- в случае, если деятельность противоречит законодательству;
- если есть основания, предусмотренные законодательством по вопросам финмониторинга;
- при возникновении подозрения или выявления признаков нелегальных операций с платежным инструментом.
Также при внесении клиента в санкционные списки.
Во время финансового мониторинга учитывают пороговые суммы, после которых просят предоставить документы, где подтверждается происхождение средств. Речь идет о 400 тыс. грн. В случае меньшей суммы банки используют риск-ориентированный подход. При этом рисковыми считаются нетипичные операции, операции с наличными деньгами, криптовалютой, получение выигрышей от казино, переводы от PEPов (politically exposed persons).
Кроме того, согласно статье 15 закона о финансовом мониторинге, есть следующие причины для расторжения договора по инициативе финучреждения:
- невозможность проведения идентификации или верификации клиента;
- установление неприемлемо высокого риска/непредоставление необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или информации;
- предоставление недостоверных данных или представление информации в целях обмана;
- при невозможности осуществления идентификации лица от его имени или в интересах которого осуществляется финоперация.
Что еще стоит знать
Напомним, Нацбанк объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств наличными. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.
Ранее НБУ обновил некоторые валютные ограничения, приведя в соответствие с нормами действующего законодательства. В частности, предоставил временную возможность безналичного обмена средств клиентов банков в российских и белорусских рублях.
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