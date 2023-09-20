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Болгарія хоче заборонити імпорт українського соняшника

20 вересня 2023 10:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Болгарія хоче заборонити імпорт українського соняшника
Прем'єр-міністр Болгарії Микола Денков. Фото: AFP 2023 / Nikolay Doychinov
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Болгарський глава уряду Микола Денков нещодавно заявив про намір припинити ввезення українського насіння соняшника у найближчому майбутньому. Ця заява настала після того, як законодавчі збори вирішили не продовжувати обмеження на імпорт низки українських сільськогосподарських товарів, що діяли до 15 вересня.

Про це повідомляє БНР.

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У повідомленні зазначається, що Денков зробив цю заяву після тривалих діалогів із фермерами, які виступають проти ввезення продукції з України. При цьому прем'єр підкреслив, що ввезення насіння соняшника можливе після погодження квот з українською стороною, зокрема, з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Я збираюся обговорити з главою уряду України питання про квоту для імпорту в Болгарію. Ми розглянули це питання на сьогоднішніх обговореннях і вирішили, що до уточнення деталей цієї квоти, а саме її розміру та умов, ми припинимо ввезення насіння соняшнику з України", — сказав він.

Денков підтвердив, що проблем із якістю українських сільськогосподарських продуктів не виявлено. Водночас міністр фінансів Болгарії Асен Василєв наголосив на необхідності чітко встановлених обсягів для імпорту, узгоджених між місцевими фермерами та виробниками.

Проте фермери висловили свій намір продовжувати протести доти, доки не побачать і не схвалять обіцянки, які дала влада.

Нагадаємо, Євросоюз зосереджений на тому, щоб запровадити нову систему імпорту зерна. Також Єврокомісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними після ембарго на імпорт зерна з України.

Також ми писали, що уряд Німеччини позитивно відреагував на скасовування Європейською комісією ембарго на постачання українського зерна. Проте розкритикував три країни, які продовжують свої обмеження.

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