Болгария хочет запретить импорт украинского подсолнуха

Премьер-министр Болгарии Николай Денков. Фото: AFP 2023 / Nikolay Doychinov

Болгарский глава правительства Николай Денков недавно заявил о намерении прекратить ввоз украинских семян подсолнечника в ближайшем будущем. Это заявление последовало после того, как законодательное собрание решило не продлевать ограничения на импорт ряда украинских сельскохозяйственных товаров, действовавшие до 15 сентября.

Об этом сообщает БНР.

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В сообщении указывается, что Денков сделал это заявление после продолжительных диалогов с фермерами, выступающими против ввоза продукции из Украины. При этом, премьер подчеркнул, что ввоз семян подсолнечника возможен после согласования квот с украинской стороной, в частности, с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Я собираюсь обсудить с главой правительства Украины вопрос о квоте для импорта в Болгарию. Мы рассмотрели этот вопрос на сегодняшних обсуждениях и решили, что до уточнения деталей этой квоты, а именно ее размера и условий, мы приостановим ввоз семян подсолнечника из Украины", — сказал он.

Денков подтвердил, что проблем с качеством украинских сельскохозяйственных продуктов не выявлено. В то же время, министр финансов Болгарии Асен Василев подчеркнул необходимость четко установленных объемов для импорта, согласованных между местными фермерами и производителями.

Тем не менее фермеры выразили свое намерение продолжать протесты до тех пор, пока не увидят и не одобрят обещания, данные властями.

Напомним, Евросоюз сосредоточен на том, чтобы внедрить новую систему импорта зерна. Также Еврокомиссия призвала Польшу, Венгрию и Словакию быть конструктивными после эмбарго на импорт зерна из Украины.

Также мы писали, что правительство Германии положительно отреагировало на отмену Европейской комиссией эмбарго на поставку украинского зерна. Однако раскритиковало три страны, которые продолжают свои ограничения.