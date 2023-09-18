Украина будет судиться с тремя странами из-за запрета на импорт зерна

Комбайн в поле. Фото: Pexels

Украина будет судиться с Польшей, Венгрией и Словакией из-за их отказа отменить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции. Три страны выступили против Еврокомиссии, которая решила разрешить продажу украинского зерна на территории ЕС.

Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью изданию POLITICO.

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Суд из-за сельскохозяйственной продукции

Запреты трех стран направлены на защиту своих фермеров от резкого роста экспорта из Украины после блокады Россией украинских портов на Черном море.

"Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И именно поэтому мы приступим к судебному разбирательству", — заявил Качка.

По его словам, Киев готовится к ответным мерам на польский экспорт фруктов и овощей.

Польша, Венгрия и Словакия выступили против решения Европейской комиссии, которая решила разрешить продажу украинского зерна в ЕС.

Качка утверждает, что открытый вызов Брюсселю со стороны трех стран является не только внутренним делом ЕС, но и вызывает то, что он назвал "наибольшей системной обеспокоенностью" — могут ли международные торговые партнеры доверять тому, что Брюссель говорит от имени ЕС.

"В течение многих лет именно Европейская комиссия является институтом, который ведет торговые переговоры и разрабатывает торговую политику для всего ЕС. И мы работали на этой основе", — сказал Качка.

По его словам, системный подход Будапешта и Варшавы игнорировать позицию институтов ЕС в торговой политике станет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства.

Качка подчеркнул, что Киев планирует судиться со странами в рамках Всемирной торговой организации, а не в рамках собственного торгового соглашения с ЕС.

"Я думаю, что весь мир должен видеть, как страны-члены ЕС ведут себя по отношению к торговым партнерам и к собственному Союзу, потому что это может повлиять и на другие государства", — отметил торговый представитель Украины.

Издание пишет, что в то время как Словакия просто продлила предварительный запрет ЕС на четыре вида зерна, Польша ввела дополнительные запреты на украинскую муку и корма. Качка подчеркнул, что Венгрия пошла еще дальше и запретила еще 25 продуктов, о которых ранее речь не шла.

"Эти произвольные запреты просто смешные. Я думаю, что Венгрия здесь делает политическое заявление о том, что она хочет заблокировать торговлю с Украиной, а также полностью игнорировать Брюссель. И именно поэтому я считаю, что это очень смелое движение против нас обоих из Будапешта", — сказал он.

По словам Качки, если меры Варшавы повлияют на значительную часть украинского экспорта, то Киев запретит импорт фруктов и овощей из Польши.

Он добавил, что Киев готов взять на себя ответственность за то, чтобы экспорт из Украины не создавал "цунами" в соседних странах.

Напомним, Евросоюз сосредоточен на том, чтобы внедрить новую систему импорта зерна. Также Еврокомиссия призвала Польшу, Венгрию и Словакию быть конструктивными после эмбарго на импорт зерна из Украины.

Также мы писали, что правительство Германии положительно отреагировало на отмену Европейской комиссией эмбарго на поставку украинского зерна. Однако раскритиковало три страны, которые продолжают свои ограничения.