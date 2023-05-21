Борги за електрику — українців попередили, чим це загрожує

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Українцям, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, ускладнять отримання кредитів. Інформацію про борги почнуть передавати в Українське бюро кредитних історій.

Про це попередили своїх клієнтів у компанії Yasno зі складу групи ДТЕК.

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Як зазначається, компанія має намір передавати відомості про заборговані кошти за оплату електроенергії клієнтів у бюро кредитних історій. Відтак, заборгованість вноситимуть у кредитну історію громадянина.

Компанія Yasno обслуговує близько 3,5 мільйонів споживачів у таких регіонах:

Дніпропетровський;

Київський;

Донецькій.

Як зазначили в Yasno, вони вирішили піти на такий крок у зв'язку з необхідністю стимулювання споживачів розраховуватися за надані комунальні послуги.

За словами гендиректора компанії Сергія Коваленка, вони розуміють обставини, в яких перебуває країна, проте є такі клієнти, які вирішують не платити за надані комунальні послуги на користь купівлі нових гаджетів у кредит, зокрема iPhone.

"Саме на таких клієнтів і розрахована така активність", — пояснив він.

Тож, відтепер українські банки та фінкомпанії бачитимуть заборговані суми клієнтів за електроенергію та ухвалюватимуть рішення про надання кредитів, виходячи із цих даних. При цьому дисципліновані клієнти, які розраховуватимуться на електроенергію вчасно, формуватимуть позитивну кредитну історію.

Яку суму заборгували українці

За інформацією Yasno, станом на початок травня побутові споживачі мають борг за спожиту електрику у сумі, яка перевищує 1,7 млрд гривень.

Загалом в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких доведеться виплатити після війни. Суд може накласти арешт на рахунки боржника та майно, а після війни на суму боргу можуть ще можуть нарахувати "неустойку" у вигляді штрафу та пені, річних відсотків та інфляційних нарахувань, що суттєво збільшить борг.

Водночас стягуватимуть борг після війни не з усіх. Днями уряд заборонив повертати борги за комунальні послуги з власників житлових приміщень, які стали притулком для внутрішньо переміщених осіб, але які не отримують компенсацію від держави, а також з тих, хто втратив житло через бойові дії (стосується лише заборгованості ВПО, що утворилися після 24 лютого 2022 року).

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.

Також ми писали, що громадяни можуть втратити право на житлові субсидії, якщо є заборгованість за комунальні послуги. Проте існує шанс його зберегти.