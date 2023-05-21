Долги за электричество — украинцев предупредили, чем это грозит

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Украинцам, имеющим задолженность за жилищно-коммунальные услуги, усложнят получение кредитов. Информацию о долгах будут передавать в Украинское бюро кредитных историй.

Об этом предупредили своих клиентов в компании Yasno из группы ДТЭК.

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Как отмечается, компания намерена передавать сведения о задолженных средствах за оплату электроэнергии клиентов в бюро кредитных историй. Следовательно, задолженность будут вносить в кредитную историю гражданина.

Компания Yasno обслуживает около 3,5 миллиона потребителей в следующих регионах:

Днепропетровский;

Киевский;

Донецкой.

Как отметили в Yasno, они решили пойти на такой шаг в связи с необходимостью стимулирования потребителей рассчитываться за предоставленные коммунальные услуги.

По словам гендиректора компании Сергея Коваленко, они понимают обстоятельства, в которых находится страна. Однако есть клиенты, которые решают не платить за предоставленные коммунальные услуги в пользу покупки новых гаджетов в кредит, в частности iPhone.

"Именно на таких клиентов и рассчитана такая активность", — пояснил он.

Отныне украинские банки и финкомпании будут видеть задолженные суммы клиентов за электроэнергию и будут принимать решение о предоставлении кредитов, исходя из этих данных. При этом дисциплинированные клиенты, которые рассчитываются на электроэнергию вовремя, будут формировать позитивную кредитную историю.

Какую сумму задолжали украинцы

По информации Yasno, по состоянию на начало мая у бытовых потребителей долг за потребленное электричество в сумме, превышающей 1,7 млрд гривен.

В целом, в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых придется выплатить после войны. Суд может наложить арест на счета должника и имущество, а после войны на сумму долга могут еще начислить "неустойку" в виде штрафа и пени, годовых процентов и инфляционных начислений, что существенно увеличит долг.

В то же время будут взимать долг после войны не со всех. На днях правительство запретило возвращать долги за коммунальные услуги владельцам жилых помещений, которые дали жилье внутренне перемещенным лицам, но не получают компенсацию от государства, а также тем, кто потерял жилье из-за боевых действий (касается только задолженности ВПЛ, образовавшихся после 24 февраля 2022 года).

Что еще стоит знать

Напомним, украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В связи с этим государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.

Также мы писали, что граждане могут лишиться права на жилищные субсидии, если есть задолженность за коммунальные услуги. Однако есть шанс его сохранить.