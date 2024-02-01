Борги за електрику — за які порушення українцям припинять надавати послугу у лютому

Комунальні платіжки Фото: Ukrenergo

В Україні дозволили вимикати боржників від електропостачання, проте втратити доступ до послуги можуть не тільки ті, хто не оплачує рахунки. Експерти розповіли, хто саме потрапить під відключення в лютому 2024 року, як стягуватимуть кошти та чи можливо реструктуризувати борг.

Про такі деталі розповіли представники обленерго та юристи.

Читайте також:

Хто втратить доступ до послуги у лютому

Раніше Кабінет Міністрів скасував мораторій на стягнення заборгованості за комунальні послуги, що виникла з 24 лютого 2022 року. На суму боргу знову можуть нараховувати пеню, а у разі подальшої несплати постачальники можуть припиняти обслуговування, звернувшись до суду.

За різними оцінками, загальна сума боргів населення за електроенергію може сягати до 20 мільярдів гривень. При цьому найбільше боржників не у прифронтових регіонах. Зокрема, у Києві борг становить більш ніж один мільярд гривень, а в Чернівецькій області — більше одного мільярда.

У компанії-енергопостачальнику Yasno розповіли, що вже готові вимикати електрику боржникам. Найпершими відключення торкнуться тих, хто має найбільшу суму боргу. Спочатку клієнтам-боржникам надішлють сповіщення з проханням оплатити заборгованість: у вигляді СМС-повідомлень, розсилок у Viber та чатах, телефонних дзвінків. У разі, якщо це не допоможе, боржникам будуть надсилати попередження у вигляді офіційного документа — за 10 днів до відключення. Нарахування штрафів та пені клієнтам за протермінування оплати відбуватиметься у рамках звернення до суду щодо стягнення боргу

"Всі абоненти, що отримують послуги, отримують їх за договором, навіть якщо вони особисто договір не підписували. І, відповідно, якщо особа не виконує договірні зобов'язання, тобто не здійснює платежі, то компанія, що надає послуги, може ухвалити рішення про припинення надання послуг", — коментують рішення уряду юристи.

Боржники, які хочуть уникнути відключення від електромережі, але не можуть оплатити одразу всю суму боргу, можуть скористатися механізмом його реструктуризації, тобто перейти на оплату частинами.

Покарання за борги і не тільки

Проте у АТ "Прикарпаттяобленерго" попередили, що деяких споживачів електроенергії позбавлять доступу до послуги, навіть якщо ті регулярно платять. Стосується це тих, хто не допускає контролерів до лічильників. За законодавством, всі споживачі мусять надавати безперешкодний доступ до вузлів обліку. Як зазначається у Правилах роздрібного ринку електроенергії, доступ до лічильників може знадобитися:

для здійснення технічного контролю лічильника;

для перевірки відомостей про спожиту електрику та потужність;

для вимірювання показників якості електроенергії;

для огляду електромереж та приладу обліку;

для обмеження або вимкнення електроенергії.

"Якщо споживач протягом двох розрахункових періодів не підпускає енергетиків до лічильника, то такий факт фіксується актом про недопуск та стає причиною, щоб частково чи повністю припинити електропостачання споживача", — йдеться у повідомленні.

У "Львівобленерго" додають, що вимикатимуть електроенергію споживачам, які також:

не оплачують рахунки використання електрики у гаражних кооперативах;

є заборгованість за невраховану енергію (у разі доведення факту крадіжки);

побутові споживачі займаються підприємницькою діяльністю.

Як діяти тим, хто перебуває за кордоном

Люди, які не проживають у житлі понад 30 днів, повинні надати до постачальника заяву, що вони не проживають за адресою, де нараховуються кошти за комунальні послуги. До цієї заяви треба додати документи, що це підтверджують (довідку внутрішньо переміщеної особи, документи про перебування за кордоном). Комунальні компанії мають право не нараховувати суми за послуги.

Є можливість через "Дію" накласти електронний підпис на документи та скерувати на електронну адресу компанії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава гарантує допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг низці громадян під час війни. Зокрема, передбачена знижка у 50% на послуги ЖКГ для жінок, які втратили на війні чоловіків.

Також ми писали, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.