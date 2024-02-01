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Долги за электроэнергию — кому из украинцев не будут отключать свет

1 февраля 2024 11:54
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Долги за электроэнергию – какая сумма не приведет к отключению света
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Несмотря на то, что Кабинет министров Украины упразднил мораторий на отключение света за долги, за неуплату будут наказывать не всех. В Министерстве энергетики Украины назвали сумму задолженности, которая не приведет к отключению.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона "Єдині новини".

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По словам должностного лица, на законодательном уровне до сих пор не определена минимальная сумма долга, при которой могут отключить энергоснабжение.

"Однако, согласно рыночным условиям, подключение повторное происходит за счет потребителя. Если эта сумма меньше половины прожиточного минимума, то есть 1 514 гривен, тогда компания, предоставляющая услугу, оплачивает также и подключение. Поэтому логично, что компании не будут отключать, вероятно, свет тем потребителям, у кого эта сумма задолженности меньше", — пояснила Гринчук.

Она добавила, что отключать таких потребителей будет просто нелогично даже по "экономическим соображениям".

Светлана Гринчук также добавила, что невозможно сразу отключить человеку свет. Ведь согласно постановлению правительства сначала поставщик электроэнергии должен уведомить потребителя о задолженности и возможных последствиях.

"Это в течение 10 дней будут вестись консультации о том, готов ли потребитель сразу уплатить долг. Также есть возможность заключить дополнительный договор по реструктуризации долга, то есть определить графики погашения и суммы", — отметила заместитель министра энергетики.

Что еще нужно знать

Напомним, в конце декабря 2023 года Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также на взыскание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. Мораторий на отключение коммунальных услуг будет продолжать действовать только на оккупированных территориях и там, где продолжаются боевые действия.

Мы также сообщали о том, что министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что отмена моратория на отключение электроэнергии является справедливым решением. По его словам, самые большие долги за свет имеют Киевская и Черновицкая области, а именно более миллиарда гривен.

коммунальные услуги
Минэнерго
электроэнергия
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энергетика
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свет

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