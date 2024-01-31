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Галущенко назвав області, які мають найбільші борги за електроенергію

31 січня 2024 18:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Галущенко назвав області, які мають найбільші борги за електроенергію
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що скасування мораторію на вартість електроенергії є справедливим рішенням. За його словами, найбільші борги за світло мають Київська та Чернівецька області, а саме понад мільярд гривень.

Про це він сказав під час пресконференції у Харкові, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Посадовець зазначив, що українці почали зловживати мораторієм під час повномасштабного вторгнення. 

"Несправедливо, коли жителі, умовно, Харківщини, що постійно під обстрілом, сплачують краще, ніж жителі регіонів, які не мають безпосереднього дотику до бойових дій", — зауважив Галущенко.

Міністр наголосив, що підняття тарифів на електроенергію є критично-важливим для енергосистеми, проте різко цього держава робити не буде.

Також Герман Галущенко заявив, що в Україні не підніматимуть тарифи на електроенергію. За його словами, зараз дуже багато маніпуляцій довкола цього питання. 

Крім того, відповідаючи на запитання, чи розглядає влада можливість підвищення тарифу на світло з квітня чи під час наступного опалювального сезону, то міністр запевнив, що таких намірів немає.

тарифи
Герман Галущенко
Харків
електроенергія
Київська область
Чернівецька область
борги

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