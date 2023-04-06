Коррупция на таможне — Рада рассмотрит законопроект о перезагрузке таможенной службы

Налоговый комитет поддержал законопроект 6490-д

Верховной Раде Украины (ВРУ) рекомендуют принять документ, призванный "перезагрузить" таможню. Комитет по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал законопроект 6490-д.

Об этом рассказал заместитель главы профильного комитета Ярослав Железняк в Telegram.

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Что предлагает законопроект

Данный документ предлагает изменить процедуру конкурсного отбора руководителя таможни на ведущие практики конкурсов в антикоррупционные органы. Так, конкурсная комиссия должна состоять из девяти человек по рекомендации правительства, из которых пять — на основании предложений международных организаций.

При этом комиссия будет определять только одно лицо, которое будет вноситься премьеру для рассмотрения на заседании правительства.

Проект закона вводит ежегодный внешний аудит эффективности деятельности таможни.

"Отрицательное заключение такого аудита будет ключевым основанием для увольнения главы, что не позволит менять руководителя таможни просто по желанию Кабинета министров", — написал нардеп.

Также в течение года после избрания нового руководителя должна состояться переаттестация всех работников таможни, в частности, относительно добропорядочности. В случае неуспешного прохождения переаттестации таких работников будут увольнять.

Документ отменяет необходимость согласования с Министерством финансов назначения и увольнения в ведомстве руководителей среднего звена.

Повышение зарплат таможенникам

Законопроект предусматривает повышение заработной платы для таможенников с целью предотвращения коррупции.

"И последнее, но также очень важное. Для того чтобы была возможность набрать эффективных работников, законом прямо устанавливается больший размер заработной платы для таможенников, чем сейчас. И это правильно, иначе новую честную службу мы никогда не построим", — добавил представитель Налогового комитета.

Стоит отметить, что в марте премьер Денис Шмыгаль анонсировал шесть шагов по борьбе с коррупцией на украинской таможне.

Сокращение налоговых поступлений в 2022-м

По данным Налогового комитета, в 2022 году план по налогам был выполнен на 4/5. Государственная таможенная служба выполнила план по наполнению госбюджета всего на 57%. В начале полномасштабного вторжения россии резкое сокращение поступлений от таможни произошло из-за падения объемов импорта и введения налоговых льгот.

По мнению главы комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, начиная с летних месяцев таможня могла систематически недовыполнять план из-за контрабанды. Поэтому украинский государственный бюджет в 2022 году существенно недополучила налоговых поступлений.

В то время произошла девальвация официального курса гривны на 25%, которая номинально должна способствовать увеличению таможенных платежей. Но в результате Государственная таможенная служба за январь-декабрь перечислила 300,8 млрд грн таможенных платежей.

Что еще стоит знать

Напомним, в марте Кабинет министров уволил Руслана Черкасского с должности заместителя главы Государственной таможенной службы Украины. В кулуарах его называли "негласным" руководителем таможни.

Ранее мы писали, что в этом году Государственная налоговая служба запланировала посетить с проверками несколько тысяч компаний. При этом некоторый бизнес рискует наткнуться на проверки с большей вероятностью.