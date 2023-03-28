Британія з Польщею збудують тимчасові села в Україні — де саме

Це дозволить забезпечити житлом українців, які через війну залишили свої домівки

Велика Британія разом із Польщею мають намір збудувати два тимчасових села у західній та центральній Україні. Це дозволить забезпечити житлом українців, які через війну залишили свої домівки.

Про це оголосив офіційний Лондон, пише агенція Reuters.

Деталі

Британський уряд пообіцяв виділити 10 мільйонів фунтів стерлінгів (у перерахунку — 12,3 мільйона доларів), яких має вистачити для спорудження тимчасових населених пунктів.

Агенція нагадує, що близько 118 тисяч українців прихистили британські родини в рамках відповіді уряду на російське вторгнення у лютому 2022 року. Однак деяким стає дедалі важче отримати постійне житло.

Уряд заявив, що у селах у Львівській і Полтавській областях зможуть оселитися 700 осіб. Проте це незначна частина з мільйонів переміщених осіб в Україні чи тих, хто через війну залишив країну.

Що ще варто знати

Також ми писали, що з весни 2023 року українські біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів і проживають у наданому їм житлі, мають покривати половину вартості проживання, при цьому ліміт становить 40 злотих на день (8,50 євро). Звільнено від виплат за житло соціально незахищені категорії населення, такі як діти, пенсіонери, вагітні жінки, батьки-одиначки, батьки дітей віком до 12 років та особи, які перебувають у скрутному матеріальному становищі.

Уряд Великої Британії безкоштовно розподілить серед українських біженців, які тимчасово проживають в Об’єднаному Королівстві, близько 3000 квитків на Євробачення.

Українці, які виїхали до Німеччини під час війни, можуть розраховувати на фінансову підтримку цієї держави, а також на соціальне житло. На нього можуть претендувати люди без доходу.