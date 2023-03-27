Біженці у Німеччині — хто має право та як оформити соціальне житло

На нього можуть претендувати люди без доходу

Українці, які виїхали до Німеччини під час війни, можуть розраховувати на фінансову підтримку цієї держави, а також на соціальне житло. На нього можуть претендувати люди без доходу.

Про те, хто має право та як оформити соціальне житло, йдеться на порталі Ukrainianingermany.de.

Хто і як може оселитися у соціальному житлі

Як пояснюють експерти, українські біженці після отримання дозволу на перебування в Німеччині можуть почати пошук житла, щоб не затримуватися у первинних центрах прийому. Після цього можна розраховувати на допомогу від держави, тобто право Wohnberechtigungsschein (WBS).

Інформація про житловий фонд розмішена у відомстві (Wohnungsamt). Для того, щоб знайти потрібне відомство, у пошуку потрібно ввести "Wohnungsamt" та назву населеного пункту. Громадяни без доходу можуть отримати підтримку через центр зайнятості Jobcenter. Там покривають фінансові витрати на оренду та опалення до визначеної максимальної суми.

Перед підписанням договору оренди необхідна заява про згоду від центру зайнятості. Інколи Jobcenter може перераховувати кошти за оренду самому орендодавцеві. Також може оплатити заставу (Kaution), проте вона вважатиметься безвідсотковою позикою, яку потрібно буде повернути пізніше.

Які необхідні документи для соціального житла

Громадяни України мають подавати заяви у письмовій формі до житлового відомства (Wohnungsamt). В інших населених пунктах це може бути відомство, де біженець зареєструвався за місцем проживання. Заяву можна знайти у відомстві та на офіційному сайті. Її потрібно принести до житлового відомства або відправити разом з необхідними документами поштою чи електронною поштою.

Потрібно надати копії документів:

паспорта (або посвідчення особи) і дозволу на перебування (Aufenthaltserlaubnis);

свідоцтва про шлюб;

свідоцтва про народження дітей;

довідки про розмір заробітної плати або довідки від Jobcenter чи відомства соціального забезпечення Sozialamt;

довідки про реєстрацію за місцем проживання;

банківські виписки.

Як знайти житло у Німеччині

Для пошуку соціального житла українські біженці можуть скористатися наступними ресурсами:

Unterkunft-ukraine — портал для пошуку безоплатного тимчасового помешкання;

immobilienscout24 — сайт для пошуку безплатного житла та низькими цінами;

warmes-bett — пошук притулку з державною підтримкою;

icanhelp.host — сайт для тих, хто хоче допомогти, та потребує допомоги;

Immonet — сайт, що пропонує варіанти оренди житла;

TASSO.Help — сайт, де публікують пропозиції житла, де дозволяється мати домашніх тварин;

jugendherberge — пропозиції житла у хостелах.

Німеччина прийняла більше одного мільйона українських біженців і продовжує надавати тимчасовий притулок.

Нагадаємо, українці за рік повномасштабної війни росії проти України активно витрачали гроші за кордоном. Сума, перерахована із банківських рахунків, у сім разів більша порівняно з показником 2021 року.

Також ми писали, що у Польщі українцям для легального перебування та отримання соціальних виплат необхідно зробити низку кроків. Зокрема, потрібно поспішати отримати номер PESEL UKR.