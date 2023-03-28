Британия с Польшей построят временные села в Украине — где именно

Это позволит обеспечить жильем украинцев, которые из-за войны покинули свои дома.

Великобритания вместе с Польшей намерены построить два временных села в западной и центральной Украине. Это позволит обеспечить жильем украинцев, которые в результате войны покинули свои дома.

Об этом объявил официальный Лондон, пишет агентство Reuters.

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Британское правительство пообещало выделить 10 миллионов фунтов стерлингов (в пересчете — 12,3 миллиона долларов), которых должно хватить для строительства временных населенных пунктов.

Агентство напоминает, что около 118 тысяч украинцев приютили британские семьи в рамках ответа правительства на российское вторжение в феврале 2022 года. Однако некоторым становится все труднее получить постоянное жилье.

Правительство заявило, что в селах во Львовской и Полтавской областях смогут поселиться 700 человек. Однако это незначительная часть из миллионов перемещенных лиц в Украине или тех, кто из-за войны покинул страну.

Что еще стоит знать

Также мы писали, что весной 2023 года украинские беженцы, находящиеся в Польше более 120 дней и проживающие в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания, при этом лимит составляет 40 злотых в день (8,50 евро). Освобождены от выплат за жилье социально незащищенные категории населения, такие как дети, пенсионеры, беременные женщины, родители-одиночки, родители детей младше 12 лет и лица, находящиеся в тяжелом материальном положении.

Правительство Великобритании бесплатно распределит среди временно проживающих в Соединенном Королевстве украинских беженцев около 3000 билетов на Евровидение.

Украинцы, выехавшие в Германию во время войны, могут рассчитывать на финансовую поддержку этого государства, а также на социальное жилье. На него могут претендовать люди без дохода.