Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику arrow

Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

14 квітня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи на електрику — в уряді планують розділити споживачів на дві категорії
Комунальні платіжки за електричну енергію. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні навесні 2023 року уряд має намір підвищити тарифи на електроенергію для населення. Розглядають варіант поділу споживачів на дві категорії.

Про це інформує видання "Економічна правда", посилаючись на джерела в уряді.

Читайте також:

Як можуть зрости тарифи

Так, у Кабінеті міністрів вивчають можливість поділу усіх споживачів на дві категорії — на тих, хто використовує менше ніж 1000 кВт-год, та тих, хто споживає більше. Пропонують і інші варіанти, тому остаточне рішення поки що не ухвалили. Найбільше шансів має модель із поділом у залежності від обсягу споживання електроенергії:

  • до 1000 кВт-год на місяць — тариф залишать на колишньому рівні або зросте на 30-40%;
  • більше 1000 кВт-год на місяць — вартість підвищиться до ринкової — 6,2 грн за кВт-год, з фіксацією приблизно на рік. Тобто вище від нинішнього максимального рівня у 3,7 разу.

Консультації щодо варіантів зростання тарифів тривають. Над цим працюють Міністерство енергетики та Нацкомісія з регулювання ринку електроенергії. За даними джерел, остаточне рішення залишається за президентом, який теж стежить за темою тарифів.

"В принципі, до кінця квітня цілком можливо ухвалити зміни. Щоб провести все процедурно, часу достатньо", —  розповів  виданню поінформований співрозмовник.

За оцінками Міненерго, більше 75% населення в Україні споживають до 250 кВт-год електроенергії на місяць. Решта витрачають до 10 тис. кВт-год. Передусім йдеться про заможних громадян, які використовують електрику для обігріву великих будинків з басейнами, саунами, теплими підлогами та ін. Зараз уряд компенсує різницю між ринковими та чинними тарифами обом категоріям.

Причини підвищення цін

Раніше в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що підвищувати тарифи потрібно з двох причин. Це:

  • необхідність відновлення енергетичної інфраструктури;
  • встановлення "справедливої ціни".

Нагадаємо, нещодавно Герман Галущенко розповів, що відновлення експорту електроенергії до Європи дозволило б Україні отримувати до 70 мільйонів доларів прибутків щомісяця.

Також ми писали, що у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB