Тарифи на електрику — в уряді планують розділити споживачів на дві категорії

Комунальні платіжки за електричну енергію. Фото: Новини.LIVE

В Україні навесні 2023 року уряд має намір підвищити тарифи на електроенергію для населення. Розглядають варіант поділу споживачів на дві категорії.

Про це інформує видання "Економічна правда", посилаючись на джерела в уряді.

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Як можуть зрости тарифи

Так, у Кабінеті міністрів вивчають можливість поділу усіх споживачів на дві категорії — на тих, хто використовує менше ніж 1000 кВт-год, та тих, хто споживає більше. Пропонують і інші варіанти, тому остаточне рішення поки що не ухвалили. Найбільше шансів має модель із поділом у залежності від обсягу споживання електроенергії:

до 1000 кВт-год на місяць — тариф залишать на колишньому рівні або зросте на 30-40%;

більше 1000 кВт-год на місяць — вартість підвищиться до ринкової — 6,2 грн за кВт-год, з фіксацією приблизно на рік. Тобто вище від нинішнього максимального рівня у 3,7 разу.

Консультації щодо варіантів зростання тарифів тривають. Над цим працюють Міністерство енергетики та Нацкомісія з регулювання ринку електроенергії. За даними джерел, остаточне рішення залишається за президентом, який теж стежить за темою тарифів.

"В принципі, до кінця квітня цілком можливо ухвалити зміни. Щоб провести все процедурно, часу достатньо", — розповів виданню поінформований співрозмовник.

За оцінками Міненерго, більше 75% населення в Україні споживають до 250 кВт-год електроенергії на місяць. Решта витрачають до 10 тис. кВт-год. Передусім йдеться про заможних громадян, які використовують електрику для обігріву великих будинків з басейнами, саунами, теплими підлогами та ін. Зараз уряд компенсує різницю між ринковими та чинними тарифами обом категоріям.

Причини підвищення цін

Раніше в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що підвищувати тарифи потрібно з двох причин. Це:

необхідність відновлення енергетичної інфраструктури;

встановлення "справедливої ціни".

Нагадаємо, нещодавно Герман Галущенко розповів, що відновлення експорту електроенергії до Європи дозволило б Україні отримувати до 70 мільйонів доларів прибутків щомісяця.

Також ми писали, що у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.