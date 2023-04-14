Тарифы на электричество – в правительстве планируют разделить потребителей на две категории

Коммунальные платежи за электрическую энергию. Фото: Новини.LIVE

В Украине весной 2023 года правительство намерено повысить тарифы на электроэнергию для населения. Рассматривают вариант разделения потребителей на две категории.

Об этом информирует издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве.

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Так, в Кабинете министров изучают возможность разделения всех потребителей на две категории — на тех, кто использует менее 1000 кВт-ч, и на тех, кто потребляет больше. Предлагают и другие варианты, поэтому окончательное решение пока не приняли. Больше всего шансов имеет модель с разделением в зависимости от объема потребления электроэнергии:

до 1000 кВт-ч в месяц — тариф оставят на прежнем уровне или вырастет на 30-40%;

более 1000 кВт-ч в месяц — стоимость повысится до рыночной — 6,2 грн за кВт-ч, с фиксацией примерно на год. То есть выше нынешнего максимального уровня в 3,7 раза.

Консультации относительно вариантов роста тарифов продолжаются. Над этим работают Министерство энергетики и Нацкомиссия по регулированию рынка электроэнергии. По данным источников, окончательное решение остается за президентом, который тоже следит за темой тарифов.

"В принципе, до конца апреля вполне возможно принять изменения. Чтобы провести все процедурно, времени достаточно", — рассказал информированный собеседник.

По оценкам Минэнерго, более 75% населения в Украине потребляют до 250 кВтч электроэнергии в месяц. Остальные тратят до 10 тыс. кВт-ч. Прежде всего, речь идет о состоятельных гражданах, которые используют электричество для обогрева больших домов с бассейнами, саунами, теплыми полами и т.д. Сейчас правительство компенсирует разницу между рыночными и действующими тарифами обеим категориям.

Причины повышения цен

Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили, что повышать тарифы нужно по двум причинам. Это:

необходимость восстановления энергетической инфраструктуры;

установление "справедливой цены".

Напомним, недавно Герман Галущенко рассказал, что возобновление экспорта электроэнергии в Европу позволило бы Украине получать до 70 миллионов долларов доходов ежемесячно.

Также мы писали, что в Министерстве энергетики рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.