Тарифи на електроенергію — в Україні у кілька етапів підвищать ціни

Комунальні платіжки / Фото: google.com

В Україні очікується підвищення тарифів на електроенергію у кілька етапів. Оскільки уряд продовжив дію спеціального періоду з пільговою вартістю тільки до 30 квітня 2023 року — ціни можуть змінити вже у травні.

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Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, вартість електроенергії до кінця опалювального сезону залишиться незмінною, однак, що буде далі — не уточнив. Зараз українці платять:

за споживання до 250 кВт/год — 1,44 грн за кВт/год;

за споживання понад 250 кВт/год — 1,68 грн за кВт/год.

Радник прем'єра Юрій Бойко раніше заявляв, що країна потребує "справедливих цін" на електроенергію, адже нинішні — не відповідають вимогам часу. За його словами, в уряді напрацьовують одразу кілька різних концепцій лібералізації ринку електрики. Серед них:

радикальна — передбачає встановлення повністю ринкових (європейських) цін;

помірні — передбачають різноманітні графіки підвищення вартості задля пом'якшення економічних наслідків для споживачів.

Як зміняться ціни

Раніше в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що підвищувати тарифи потрібно з двох причин. Це:

необхідність відновлення енергетичної інфраструктури;

встановлення "справедливої ціни".

"Були сильні удари по енергетичній інфраструктурі. Втрати від цього обчислюються великою сумою... І нам потрібно думати, за які кошти відновлювати. Адже війна триває. Окрім міжнародної допомоги, основним джерелом коштів для цього мають стати кошти, закладені у тариф на електроенергію", — сказали Нацкомісії.

За різними припущеннями експертів, тарифи можуть зрости до 5,5 грн за кВт/год, а саме підвищення розіб'ють на кілька етапів. При цьому попереджають, що навіть така сума буде замала задля відновлення енергосистеми та заробітних плат енергетикам. Ринкова вартість електроенергії для населення становить близько 7 гривень за кВт/год.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України розраховують відновити експорт електроенергії у країни Європейського Союзу (ЄС) щонайменше до рівня минулого року та планують нарощувати постачання. Розраховують, що доходи від експорту електроенергії дозволили б залучити додаткові фінансові ресурси для відновлення енергетичної інфраструктури.

Додамо, у Міністерстві енергетики раніше розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.