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Будівництво житла в Україні обвалилось до рівня кризового 2009 року

28 березня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Будівництво житла в Україні рекордно обвалилось у 2022-му
Минулого року збудували житлових об'єктів на 40% менше
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у 2022 році обсяги прийнятого в експлуатацію житла суттєво впали у порівнянні з минулими роками. Показники відповідають майже рівню кризового 2009 року.

Про це свідчать оновлені дані Державної служби статистики України щодо будівництва житла.

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Скільки збудували житла у 2022-му

За даними Держстату, минулого року збудували 92,5 тис. квартир та одноквартирних будинків, що на 40% менше, ніж 2021-го.

У 2022 році будівництво прийнятих в експлуатацію будинків було розпочато у попередні роки.

Під час повномасштабної війни розпочали будівництво на 11% менше житла (за площею), аніж під час коронавірусної пандемії у 2020-му, однак майже на 50% менше, ніж у 2021-му.

Загалом минулого року розпочали будівництво 6669 тис. м2 житла, найбільше у таких областях:

  • Київській 28%;
  • Львівській 15%.

Прогнози експертів

Як розповідають експерти, купівельна активність на ринку житла скоротилась утричі. Навіть за низького попиту на тлі війни, коли квартири практично не купують, вартість квадратних метрів все одно зростає.

Причинами цього є інфляція, зростання собівартості будівництва. А через втрату потужностей українських підприємств потрібно завозити матеріали з-за кордону, порушилися звичні логістичні ланцюжки. До всього — подорожчала робоча сила.

Окрім того, на ринку виник дефіцит кваліфікованих кадрів, адже багато фахівців мобілізували. Інфляція впливає і на ціну паливних матеріалів, техніку, а також супутні витрати.

"Через це середньозважений прогноз збільшення ціни на цей рік на первинці — щонайменше 10-15% у річному вимірі. Стримувальним фактором виступить низький попит: через те що платоспроможність українців знизилася", — зауважила експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Водночас, за інформацією KSE, через повномасштабну агресію зруйновано чи пошкоджено майже 154 тисяч будинків.

Нагадаємо, в Україні остаточно ліквідували Державну архітектурно-будівельної інспекцію (ДАБІ). Закрили всі територіальні структури та більше п'яти тисяч виконавчих проваджень у судових справах.

Також ми писали, що в країні розпочали бета-тестування оформлення документів на будівництво у застосунку державних послуг "Дія". Такий сервіс спростить подачу документів та прибере корупційну складову.

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