Строительство жилья в Украине рекордно обрушилось в 2022-м

В прошлом году построили жилых объектов на 40% меньше

В Украине в 2022 году объемы принятого в эксплуатацию жилья существенно упали по сравнению с прошлыми годами. Показатели соответствуют почти уровню кризисного 2009 года.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики Украины по строительству жилья, пишет VoxUkraine.

Сколько построили жилья в 2022 году

По данным Госстата, в прошлом году построили 92,5 тыс. квартир и одноквартирных домов, что на 40% меньше, чем в 2021-м.

В 2022 году строительство принятых в эксплуатацию домов было начато в предыдущие годы.

Во время полномасштабной войны начали строительство на 11% меньше жилья (по площади), чем во время коронавирусной пандемии в 2020 году, однако почти на 50% меньше, чем в 2021 году.

Всего в прошлом году приступили к строительству 6669 тыс. м2 жилья, больше всего в таких областях:

Киевской — 28%;

28%; Львовской — 15%.

Прогнозы экспертов

Как рассказывают эксперты, покупательная активность на рынке жилья сократилась втрое. Даже при низком спросе на фоне войны, когда квартиры практически не покупают, стоимость квадратных метров все равно растет.

Причинами этого является инфляция, рост себестоимости строительства. А в связи с потерей мощностей украинских предприятий нужно завозить материалы из-за границы, нарушились привычные логистические цепочки. Ко всему — подорожала рабочая сила.

Кроме того, на рынке возник дефицит квалифицированных кадров, ведь многих специалистов мобилизовали. Инфляция оказывает влияние и на цену топливных материалов, технику, а также сопутствующие расходы.

"Из-за этого средневзвешенный прогноз увеличения цены на этот год на первичке — по меньшей мере 10-15% в годовом измерении. Сдерживающим фактором выступит низкий спрос: из-за того, что платежеспособность украинцев снизилась", — отметила эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

В то же время, по информации KSE, из-за полномасштабной агрессии разрушены или повреждены почти 154 тысячи домов.

Напомним, в Украине окончательно ликвидировали Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАИ). Закрыли все территориальные структуры и более пяти тысяч исполнительных производств по судебным делам.

Также мы писали, что в стране приступили к бета-тестированию оформление документов на строительство в приложении государственных услуг "Дія". Такой сервис упростит подачу документов и уберет коррупционную составляющую.