Бензин подорожчав майже на 10 грн — на яких АЗС найбільше

Автозаправна станція. Фото: Новини. LIVE

В Україні на ринку пального на тлі підвищення ставок ПДВ та акцизів переважна більшість великих мереж автозаправних станцій підняли ціни. З 1 липня 2023 року зростання у середньому становило майже 10 грн/л.

Про це повідомили у Податковому комітеті Верховної Ради України (ВРУ).

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Як змінилися ціни на АЗС

У комітеті зауважують, що лише протягом останнього тижня мережі АЗС підвищили роздрібні ціни на бензин А-95 у середньому на 2-3 грн/л, а з початку липня більшість — на 8-9 грн.

Зокрема, на заправках WOG бензин А-95 реалізовують за 54,99 грн/л. Упродовж тижня ціни підскочили на 3 грн/л, а після повернення оподаткування — на 8 грн/л. Аналогічна ситуація спостерігається на автозаправках ОККО.

На АЗС SOCAR ціни сягнули 55,99 грн/л. За тиждень вартість підвищилась на 3 грн/л. З 1 липня 2023 року ціни підняли на 9 грн/л.

На автозаправних станціях Shell роздрібні ціни на бензин становлять 52,5 грн/л, тижневий приріст становив 1,5 грн/л, а липневий — 5,7 грн/л.

За підрахунками, середнє тижневе зростання на інших АЗС становило 1,8 грн/л. Такі ціни фіксували у грудні минулого року.

Зараз АЗС вже продають нове пальне, завезене після 1 липня, оскільки старі запаси практично вичерпалися.

Як змінилися ціни на бензин А-95 з жовтня 2022 року:

Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка

Що буде з цінами на пальне

За прогнозом, керівника консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, оскільки наближається сезон максимального споживання пального у всьому світі, можна не розраховувати на суттєве зниження цін.

"Відкладена інтеграція підвищених податків та зростання світових котирувань створюють дуже потужний імпульс для руху цін на АЗС. Якщо скласти все разом, перспектива вийти на 60 грн/л бензину та 55 грн на дизпаливо абсолютно реальна. Так, гадаю, до 3 грн/л буде амортизовано за рахунок роздрібної націнки, але це заспокійливе", — пояснив експерт.

В уряді прогнозують, що повернення акцизів на моторне паливо і зростання ПДВ підвищить ціни так:

дизельне паливо — до 8 грн за літр;

бензин — до 11 грн за літр.

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Нагадаємо, в Україні фахівці Бюро економічної безпеки виявили нелегальне пальне на рекордну суму. Найбільше вилучили на нафтобазах у двох регіонах.

Також ми писали, що за словами експертів, в Україні у липні 2023 року на ринку пального навіть після підвищення податків та повернення акцизів зростання цін було помірним завдяки чималим запасам ресурсу, сформованим у травні та червні. Водночас цінова ситуація невдовзі може змінитися.