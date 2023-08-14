Бензин подорожал почти на 10 грн — на каких АЗС больше всего

Автозаправная станция. Фото: Новини. LIVE

В Украине на рынке горючего на фоне повышения ставок НДС и акцизов подавляющее большинство крупных сетей автозаправочных станций подняли цены. С 1 июля 2023 года рост в среднем составил почти 10 грн/л.

Об этом сообщили в Налоговом комитете Верховной Рады Украины (ВРУ).

Читайте также:

Как изменились цены на АЗС

В комитете отмечают, что только за последнюю неделю сети АЗС повысили розничные цены бензин А-95 в среднем на 2-3 грн/л, а с начала июля большинство — на 8-9 грн.

В частности, на заправках WOG бензин А-95 реализуется за 54,99 грн/л. За неделю цены подскочили на 3 грн/л, а после возврата налогообложения — на 8 грн/л. Аналогичная ситуация наблюдается на автозаправках ОККО.

На АЗС SOCAR цены составили 55,99 грн/л. За неделю стоимость повысилась на 3 грн/л. С 1 июля 2023 цены подняли на 9 грн/л.

На автозаправочных станциях Shell розничные цены на бензин составляют 52,5 грн/л, недельный прирост составил 1,5 грн/л, а июльский — 5,7 грн/л.

По подсчетам, средний недельный рост на других АЗС составил 1,8 грн/л. Такие цены фиксировались в декабре прошлого года.

Сейчас АЗС уже продают новое горючее, завезенное после 1 июля, поскольку старые запасы практически иссякли.

Как изменились цены на бензин А-95 с октября 2022 года:

Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка

Что будет с ценами на горючее

По прогнозу руководителя консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, поскольку приближается сезон максимального потребления горючего во всем мире, можно не рассчитывать на существенное снижение цен.

"Отложенная интеграция повышенных налогов и рост мировых котировок создают очень мощный импульс для движения цен на АЗС. Если сложить все вместе, перспектива выйти на 60 грн/л бензина и 55 грн на дизтопливо абсолютно реальна. Да, думаю, до 3 грн/л будет амортизировано за счет розничной наценки, но это успокоительное", — пояснил эксперт.

В правительстве прогнозируют, что возврат акцизов на моторное топливо и увеличение НДС повысит цены так:

дизельное топливо — до 8 грн за литр;

бензин — до 11 грн за литр.

Больше о топливе

Напомним, в Украине специалисты Бюро экономической безопасности обнаружили нелегальное горючее на рекордную сумму. Больше всего изъяли на нефтебазах в двух регионах.

Также мы писали, что, по словам экспертов, в Украине в июле 2023 года на рынке горючего даже после повышения налогов и возврата акцизов рост цен был умеренным благодаря немалым запасам ресурса, сформированным в мае и июне. В то же время, ценовая ситуация вскоре может измениться.