Більше половини міжнародних компаній планують і надалі вести бізнес в РФ

Супермаркет Ашан. Фото: РосЗМІ

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З 1387 міжнародних компаній, які мали філії в Росії на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну, лише 241 (17%) повністю покинули РФ. Іноземні фірми заплатили в російський бюджет 3,5 млрд доларів податків.

Про це йдеться у звіті, опублікованому Київською школою економіки (KSE) спільно з платформою B4Ukraine.

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Так, після початку повномасштабної війни, міжнародні корпорації, зокрема ті, які припинили свою присутність у РФ, заробили в Россії понад 213,9 млрд доларів та сплатили в бюджет країни-агресора 3,5 млрд доларів податків.

Згідно зі звітом, з 1387 західних компаній, які мали філії в Росії на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну, лише 241 (17%) повністю покинули країну. Крім того, більшість компаній (56%) мають намір й надалі продовжувати бізнес в Росії.

Скільки податків платять міжнародні компанії в бюджет РФ

Найбільший загальний дохід і відповідно найбільшу кількість податків у бюджет РФ внесли компанії зі США. Американські фірми сплатили до бюджету РФ 712 млн доларів.

На другому місці за сумою сплачених податків знаходиться Німеччина (402 млн доларів), на третьому — Швейцарія (275 млн доларів), четверту сходинку ділять — Японія та Великобританія (обидві по 205 млн доларів), на п'ятому місті — Китай (184 млн доларів).

Загальна сума податків до бюджету РФ за 2022 рік, сплачених компаніями зі штаб-квартирами у країнах-членів ЄС становить 594 млн даларів.

Які міжнародні компанії отримують прибуток в РФ

Перші дві сходинки за об'ємом доходу на російському ринку в 2022 році зайняли тютюнові компанії Philip Morris — 7,8 млн доларів і Japan Tobacco (головний офіс знаходиться в Женеві (Швейцарія) — 7,3 млн доларів. На третьому місці опинилась французька компанія, один із найбільших європейських DIY-рітейлерів Leroy Merlin — 4,9 млн доларів.

Четверту сходинку зайняла Pepsi — 4,6 млн доларів, а п'ятірку "лідерів" замикає British American Tobacco — 4,2 млн доларів. З відомих компаній які не планують згортати свій бізнес в РФ можна відзначити: Auchan, Metro, Danone, Hyundai, Procter & Gamble, Samsung та Kia.

Нагадаємо, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, то компанія Bacardi International одразу заявила, що припинить експорт алкоголю до РФ та заморозить інвестиції у рекламу. Проте ця інформація пізніше зникла з пресрелізу, а прибутки російської філії Bacardi за минулий рік зросли у три рази.