Более половины международных компаний планируют и дальше вести бизнес в РФ

Супермаркет Ашан. Фото: РосСМИ

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из 1387 международных компаний, имевших филиалы в России на момент начала полномасштабного вторжения в Украину, только 241 (17%) полностью покинули РФ. Иностранные фирмы заплатили в российский бюджет 3,5 млрд доларов налогов.

Об этом говорится в отчете, опубликованном Киевской школой экономики (KSE) совместно с платформой B4Ukraine .

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Так, после начала полномасштабной войны, международные корпорации, в том числе прекратившие свое присутствие в РФ, заработали в России более 213,9 млрд долларов и уплатили в бюджет страны-агрессора 3,5 млрд долларов налогов.

Согласно отчету, из 1387 западных компаний, имевших филиалы в России на момент начала полномасштабного вторжения в Украину, только 241 (17%) полностью покинули страну. Кроме того, большинство компаний (56%) намерены и дальше продолжать бизнес в России.

Сколько налогов уплачивают международные компании в бюджет РФ

Наибольший общий доход и соответственно наибольшее количество налогов в бюджет РФ внесли компании из США. Американские фирмы уплатили в бюджет РФ 712 млн долларов.

На втором месте по сумме уплаченных налогов находится Германия (402 млн долларов), на третьем – Швейцария (275 млн долларов), четвертую строчку делят – Япония и Великобритания (обе по 205 млн долларов), на пятом городе – Китай (184 млн долларов).

Общая сумма налогов в бюджет РФ за 2022 год, уплаченных компаниями со штаб-квартирами в странах-членах ЕС составляет 594 млн. долларов.

Какие международные компании получают прибыль в РФ

Первые две строчки по объему дохода на российском рынке в 2022 году заняли табачные компании Philip Morris - 7,8 млн долларов и Japan Tobacco (главный офис находится в Женеве (Швейцария) — 7,3 млн долларов. На третьем месте оказалась французская компания, один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров Leroy Merlin — 4,9 млн долларов.

Четвертую строчку заняла Pepsi — 4,6 млн долларов, а пятерку "лидеров" замыкает British American Tobacco — 4,2 млн долларов. Из известных компаний не планирующих сворачивать свой бизнес в РФ можно отметить: Auchan, Metro, Danone, Hyundai, Procter & Gamble, Samsung и Kia.

Напомним, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, компания Bacardi International сразу заявила, что прекратит экспорт алкоголя в РФ и заморозит инвестиции в рекламу. Однако эта информация позже исчезла из прессрелиза, а доходы российского филиала Bacardi за прошлый год выросли в три раза .