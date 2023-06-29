Доходи Росії від продажу газу за перше півріччя 2023 року упали на 45%, — ЗМІ

Російський газівник. Фото: росЗМІ

Російська Федерація не може знайти покупців на 90 млрд кубометрів свого газу. Після втрати європейського ринку та падіння ціни на газ бюджет РФ за перші п’ять місяців 2023 року отримав на 45% менше коштів, ніж за той же період 2022 року.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

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Втрата європейського ринку

Видання нагадало, що 2021-го, останнього довоєнного року Російська Федерація перекачала до Європи близько 150 мільярдів кубометрів газу.

Цього обсягу було достатньо для повного забезпечення потреб відразу трьох країн — Німеччини, Франції та Австрії.

На Європу до початку повномасштабної війни припадало дві третини газового експорту Росії.

Але після 24 лютого 2022 року ситуація кардинально змінилася — країни ЄС почали відмовлятися від російського газу, запроваджувати санкції.

Станом на зараз, підкреслили у Bloomberg, Росія не має покупців на колосальний обсяг газу — близько 90 мільярдів кубометрів, що серйозно вдарило по доходах країни-агресора.

Крім того, ціни на газ 2023 року упали більш ніж на 50%, що теж неможливо було компенсувати збільшення постачання блакитного палива на інші ринки, зокрема, індійський та китайський.

Скільки грошей недоотримав бюджет РФ

Через відсутність попиту Російська Федерація була змушена 2023 року на 13% скоротити видобуток газу.

Доходи ж країни-агресора за січень-травень поточного року знизилися, порівняно із аналогічним відрізком 2022 року, на 45% до 710 млрд рублів (8,3 млрд доларів).

Нагадаємо, у середині травня ціни на газ в Європі впали до найнижчого рівня з 2021 року.