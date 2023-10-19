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Держава найбільше підтримує аграріїв трьох областей — які дали суми

19 жовтня 2023 12:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога фермерам — в яких регіонах аграрії отримують найбільше грошей
Колосся пшениці у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Під час війни держава надала матеріальну підтримку більш ніж 3 тисяч українських фермерів. Найбільше коштів отримали аграрії трьох областей.

Про це свідчить аналітична інформація Opendatabot.

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Зазначається, що 2022 року кошти від держави отримали найбільше фермери Кіровоградської та Львівської областей.

Загальна сума коштів допомоги сягнула 1,6 млрд гривень. Із цього обсягу 1,3 млрд гривень надано "на землю", 300 млн гривень — фермерам, що розводять корів. Одержали гроші понад 2,76 тис. сільгоспвиробників, які вирощують рослини, понад 270 аграріїв, що розводять корів.

бізнес
Джерело: Opendatabot

Які області лідирують за розміром допомоги

Лідирують за бюджетним субсидіюванням на вирощування рослин такі області:

  • Кіровоградська — 319 аграріїв;
  • Полтавщини — 274;
  • Вінниччина — 252.

 

фермери
Джерело: Opendatabot

Водночас лідерами за отриманими виплатами на розведення корів стали такі регіони:

  • Львівський — 50 аграріїв;
  • Закарпатський — 31;
  • Рівненський —  29;
  • Волинський — 29.

 

аграрії
Джерело: Opendatabot

 

Допомогу на вирощування рослин та розведення корів не отримали аграрії з тих регіонів, значна частина яких минулого року була окупована або перебувала в зоні бойових дій:

  • Херсонська;
  • Харківська;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • АР Крим.

Більше про бізнес

Нагадаємо, в уряді уточнили, на яку саме держдопомогу може претендувати бізнес під час працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Українці можуть розраховувати на суму до 13,4 тис. грн на місяць.

Також ми писали, Міністерство юстиції перенесло запровадження покарання за недостовірні дані про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичної особи, що мало запрацювати з жовтня 2023 року. Тепер рішення відтермінували до 1 грудня.

Раніше повідомлялося, що в Державній податковій службі попереджають українців про систему покарань за порушення у сфері продажів онлайн. Зокрема, тепер суворо карають за нелегальний бізнес у соцмережах Facebook та Instagram.

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