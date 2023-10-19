Допомога фермерам — в яких регіонах аграрії отримують найбільше грошей

Колосся пшениці у руках. Фото: Unplush

Під час війни держава надала матеріальну підтримку більш ніж 3 тисяч українських фермерів. Найбільше коштів отримали аграрії трьох областей.

Про це свідчить аналітична інформація Opendatabot.

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Зазначається, що 2022 року кошти від держави отримали найбільше фермери Кіровоградської та Львівської областей.

Загальна сума коштів допомоги сягнула 1,6 млрд гривень. Із цього обсягу 1,3 млрд гривень надано "на землю", 300 млн гривень — фермерам, що розводять корів. Одержали гроші понад 2,76 тис. сільгоспвиробників, які вирощують рослини, понад 270 аграріїв, що розводять корів.

Джерело: Opendatabot

Які області лідирують за розміром допомоги

Лідирують за бюджетним субсидіюванням на вирощування рослин такі області:

Кіровоградська — 319 аграріїв;

Полтавщини — 274;

Вінниччина — 252.

Джерело: Opendatabot

Водночас лідерами за отриманими виплатами на розведення корів стали такі регіони:

Львівський — 50 аграріїв;

Закарпатський — 31;

Рівненський — 29;

Волинський — 29.

Джерело: Opendatabot

Допомогу на вирощування рослин та розведення корів не отримали аграрії з тих регіонів, значна частина яких минулого року була окупована або перебувала в зоні бойових дій:

Херсонська;

Харківська;

Донецька;

Луганська;

АР Крим.

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