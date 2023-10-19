Помощь фермерам — в каких регионах аграрии получают больше денег

Колосья пшеницы в руках. Фото: Unplush

Во время войны государство оказало материальную поддержку более 3 тысяч украинских фермеров. Больше всего средств получили аграрии трех областей.

Об этом свидетельствует аналитическая информация Opendatabot.

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Помощь аграриям во время войны

Отмечается, что в 2022 году средства от государства получили больше всего фермеры Кировоградской и Львовской областей.

Общая сумма средств помощи составила 1,6 млрд гривен. Из этого объема 1,3 млрд гривен предоставлено "на землю", 300 млн гривен — фермерам, разводящим коров. Получили деньги более 2,76 тыс. сельхозпроизводителей, выращивающих растения, более 270 разводящих коров аграриев.

Источник: Opendatabot

Какие области лидируют по размеру помощи

Лидируют по бюджетному субсидированию на выращивание растений следующие области:

Кировоградщина — 319 аграриев;

Полтавщины — 274;

Виннитчина — 252.

Источник: Opendatabot

В то же время лидерами по полученным выплатам на разведение коров стали следующие регионы:

Львовский — 50 аграриев;

Закарпатский — 31;

Ровенский — 29;

Волынский — 29.

Источник: Opendatabot

Помощь на выращивание растений и разведение коров не получили аграрии из тех регионов, значительная часть которых в прошлом году была оккупирована или находилась в зоне боевых действий:

Херсонская;

Харьковская;

Донецкая;

Луганская;

АР Крым.

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