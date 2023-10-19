Помощь фермерам — в каких регионах аграрии получают больше денег

Государство больше всего поддерживает аграриев трех областей — какие дали суммы
Во время войны государство оказало материальную поддержку более 3 тысяч украинских фермеров. Больше всего средств получили аграрии трех областей.
Об этом свидетельствует аналитическая информация Opendatabot.
Помощь аграриям во время войны
Отмечается, что в 2022 году средства от государства получили больше всего фермеры Кировоградской и Львовской областей.
Общая сумма средств помощи составила 1,6 млрд гривен. Из этого объема 1,3 млрд гривен предоставлено "на землю", 300 млн гривен — фермерам, разводящим коров. Получили деньги более 2,76 тыс. сельхозпроизводителей, выращивающих растения, более 270 разводящих коров аграриев.
Какие области лидируют по размеру помощи
Лидируют по бюджетному субсидированию на выращивание растений следующие области:
- Кировоградщина — 319 аграриев;
- Полтавщины — 274;
- Виннитчина — 252.
В то же время лидерами по полученным выплатам на разведение коров стали следующие регионы:
- Львовский — 50 аграриев;
- Закарпатский — 31;
- Ровенский — 29;
- Волынский — 29.
Помощь на выращивание растений и разведение коров не получили аграрии из тех регионов, значительная часть которых в прошлом году была оккупирована или находилась в зоне боевых действий:
- Херсонская;
- Харьковская;
- Донецкая;
- Луганская;
- АР Крым.
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