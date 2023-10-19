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Государство больше всего поддерживает аграриев трех областей — какие дали суммы

19 октября 2023 12:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь фермерам — в каких регионах аграрии получают больше денег
Колосья пшеницы в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Во время войны государство оказало материальную поддержку более 3 тысяч украинских фермеров. Больше всего средств получили аграрии трех областей.

Об этом свидетельствует аналитическая информация Opendatabot.

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Помощь аграриям во время войны

Отмечается, что в 2022 году средства от государства получили больше всего фермеры Кировоградской и Львовской областей.

Общая сумма средств помощи составила 1,6 млрд гривен. Из этого объема 1,3 млрд гривен предоставлено "на землю", 300 млн гривен — фермерам, разводящим коров. Получили деньги более 2,76 тыс. сельхозпроизводителей, выращивающих растения, более 270 разводящих коров аграриев.

 

бизнес
Источник: Opendatabot

Какие области лидируют по размеру помощи

Лидируют по бюджетному субсидированию на выращивание растений следующие области:

  • Кировоградщина — 319 аграриев;
  • Полтавщины — 274;
  • Виннитчина — 252.

 

фермеры
Источник: Opendatabot

В то же время лидерами по полученным выплатам на разведение коров стали следующие регионы:

  • Львовский — 50 аграриев;
  • Закарпатский — 31;
  • Ровенский — 29;
  • Волынский — 29.

 

аграрии
Источник: Opendatabot

 

Помощь на выращивание растений и разведение коров не получили аграрии из тех регионов, значительная часть которых в прошлом году была оккупирована или находилась в зоне боевых действий:

  • Херсонская;
  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • АР Крым.

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Напомним, в правительстве уточнили, на какую именно госпомощь может претендовать бизнес при трудоустройстве внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Украинцы могут рассчитывать на сумму до 13,4 тыс. грн. в месяц.

Также мы писали, что Министерство юстиции перенесло введение наказания за недостоверные данные о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности юридического лица, которое должно было заработать с октября 2023 года. Теперь решение было отсрочено до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что в Государственной налоговой службе предупреждают украинцев о системе наказаний за нарушение в сфере продаж онлайн. В частности, теперь строго наказывают за нелегальный бизнес в соцсетях Facebook и Instagram.

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