Бізнесу досі недоступні важливі реєстри — яка причина

Їх закрили на початку повномасштабного вторгнення росії

В Україні більша частина інформації, яка необхідна для роботи бізнесу, досі залишається недоступною. Такі реєстри закриті з початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній Оpendatabot.

Відкритість публічних даних

Як зазначається, війна за один день відкинула Україну на шість років у питаннях прозорості та доступності публічної інформації. На початку вторгнення держава повністю закрила всі реєстри для захисту інформації від ворога.

Якщо на початку 2022 року індекс відкритості публічних даних в Україні становив 56%, то після відкриття будівельного реєстру показник підвищився до 57,6%. У 2023 році він становить 43,42%.

Після вимушеної перерви деякі держоргани, що є розпорядниками даних, почали публікувати інформацію. Одним із найбільш відкритих органів стало Міністерство внутрішніх справ, Держстат оприлюднив звіти за 2021, Мінсоцполітики також оновлює дані.

Найбільш закриті розпорядники

У списку найбільш закритих державних розпорядників інформації — Податкова служба, Нацагентство з питань запобігання корупції та Міністерство юстиції.

Податкова — закрито практично все, починаючи з реєстру платників ПДВ до інформації про податкову заборгованість та єдиний податок. Не розкриває інформацію навіть попри рекомендації уряду, Верховної Ради та Мінцифри;

НАЗК — декларації та реєстр корупціонерів;

Мін’юст — закритий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), що є найважливішим набором даних для бізнесу.

"Наразі саме закритість даних є одним із вагомих "ворогів" бізнесу, ускладнюючи його роботу та не даючи тримати економічний фронт. Міра, яка мала б захищати інформацію від ворога, фактично створює можливості для махінацій. На тлі численних корупційних скандалів закритість публічних даних зменшує довіру до держави як з боку громадян, так й зі сторони міжнародних донорів. За рік від повномасштабного вторгнення ми вже маємо створити правила роботи з реєстрами під час воєнного стану та після нього", — йдеться у повідомленні.

В Оpendatabot вважають, що потрібно передусім відкрити такі реєстри: ЄДР, ПДВ, Єдиний податок, Податковий борг, Декларацій чиновників, корупціонерів, фінзвітність.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.

Раніше розширили коло осіб, які повинні подати декларацію у 2023 році. Тепер звітувати мусять громадяни, які отримували міжнародну допомогу на тлі війни, зокрема, скористалися правом захисту в іноземних державах.