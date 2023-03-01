Податкова амністія — що загрожує тим, хто не легалізував доходи

Українці задекларували 6,2 млрд гривень

В Україні 1 березня завершилась дія податкової амністії. Йдеться про можливість легалізувати доходи, походження яких невідоме.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Результати податкової амністії

За даними ДПС, станом на 13 лютого поточного року в рамках податкової амністії українці задекларували 6,2 млрд гривень, а сума одноразового збору становила 379,5 млн гривень.

Під час воєнного стану громадяни задекларували 3,92 млрд гривень, сума одноразового збору — 246,6 млн гривень.

Із задекларованих в рамках амністії активів стягували такий збір:

5% від вартості валютних цінностей на банківських рахунках, інших активів, що зареєстровані в Україні;

9% вартості валютних цінностей на іноземних рахунках, інших активів;

2,5% з номінальної вартості держоблігацій України.

Разом із декларацією слід потрібно було надати копії документів, що підтверджують ціну об'єктів декларування.

Чи покарають порушників

Як пояснювали раніше у відомстві, зараз покарання поки що нема, однак воно не виключене у майбутньому.

У випадку сплати необхідних зборів, держава гарантуватиме звільнення від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства.

Такі громадяни точно не стануть ціллю контролюючих органів із перевірки джерел отримання декларантом доходів, за рахунок яких одержали/набули задекларовані активи.

Водночас гарантують нерозголошення держорганами та їхніми посадовцями даних, що містяться у добровільних деклараціях (без рішення суду).

Чиновники, депутати, держслужбовці не мають права на податкову амністію.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.

Раніше розширили коло осіб, які повинні подати декларацію у 2023 році. Тепер звітувати мусять громадяни, які отримували міжнародну допомогу на тлі війни, зокрема, скористалися правом захисту в іноземних державах.