Допомога до 25 тис. доларів — бізнесу роздадуть нові гранти

Документи з фінансовими показниками. Фото: Unplush

У двох областях України стартувала грантова програма для нового та підтримки чинного бізнесу, який постраждав на тлі війни. Підприємці можуть оформити до 25 тисяч доларів від Міжнародної організації Global Communities.

Про таку можливість поінформували у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Деталі програми Global Communities

Як зазначають у відомстві, гранти можуть отримати підприємці з Чернігівського та Чернівецького регіонів. Програма поширюється на фізосіб та юридичних осіб-підприємців.

У рамках програми розподілять такі типи грантів:

до 5 тис. доларів — на започаткування чи розвиток бізнесу;

від 5 тис. до 12 тис. доларів — на бізнес за умови створення одного робочого місця;

від 12 тис. до 25 тис. доларів — на бізнес за умовами забезпечення двох робочих місць.

Для того, щоб участь у відборі, потрібно зареєструватися за посиланням, заповнивши спеціальну форму.

Заявки приймають до 24 липня поточного року.

Бізнес на тлі війни

В Україні на тлі війни продовжує функціонувати 80% бізнесу, 4% — повністю припинив роботу. Такі результати нового дослідження Світового банку. Рівень бідності в країні підвищився за час війни з 5% до 25%, майже кожен четвертий громадянин втратив роботу.

Відповідно до нового звіту Світового банку, у 2023 році в країні на тлі війни прогнозують зростання ВВП на рівні 2%, раніше очікували 3,3%. Погіршили прогноз через економічні потрясіння, спричинені руйнуваннями об'єктів енергоінфраструктури під кінець минулого року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, народні депутати погодили внесення поправок до законопроєкту №8401, який передбачає довоєнну податкову систему. Зокрема, підтримали критерії для проведення перевірок бізнесу.

Також ми писали, що у Державній службі статистики України розповіли про ситуацію на ринку праці у 2023 році. Фахівці оприлюднили рівень заробітних плат, популярні вакансії та озвучили кількість безробітних під час війни.