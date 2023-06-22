Бізнес в Україні на тлі війни — як оцінює ситуацію Світовий банк

Ліквідація наслідків атаки по підприємству. Фото: google.com

Світовий банк (СБ) дав нову оцінку щодо ситуації з бізнесом в Україні на другий рік війни з Росією. Попри складні обставини з безпекою в країні, більшість підприємців продовжують працювати.

Такі дані дослідження Світового банку, пише Forbes.ua.

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Як функціонує бізнес під час війни

Нові цифри оприлюднила віцепрезидентка Світового банку Анна Б'єрде під час Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2023) у столиці Британії. За її словами, попри війну, в країні надалі функціонує 80% бізнесу. При цьому частка тих, хто зовсім припинив колишню роботу, — 4%.

Як свідчать дані Світового банку, 90% послуг публічного сектору надаються безперервно, частка затримок пенсій становить 3%

Водночас рівень бідності в Україні підвищився за час війни на 20% і зараз сягає 25%. За підрахунками, приблизно кожен четвертий громадянин України втратив роботу.

Згідно з червневим звітом Світового банку, цьогоріч в країні на тлі війни очікується зростання ВВП на рівні 2%, раніше прогнозували 3,3%. Погіршення прогнозу сталося через перегляд оцінки впливу війни. Зокрема, йдеться про економічні потрясіння, спричинені руйнуваннями енергетичної інфраструктури під кінець минулого року. Війна надалі завдає Україні як людських, так і економічних збитків.

Водночас державні кошти перебувають під тиском, навіть попри зовнішню підтримку, зокрема фінансування МВФ у розмірі 15,6 млрд доларів.

Обсяг витрат на реконструкцію та відновлення країни перевищуватиме у 2,6 раза рівень ВВП-2022. Відтік населення у Європу оцінюють у понад 8 млн українців.

З огляду на це, група Світового банку оголосила про виділення додаткової фінансової підтримки у сумі 1,75 млрд дол.

Нагадаємо, юристи в Україні вважають, що перш ніж повертати українських біженців з-за кордону, українська влада має зрозуміти, чим Україна може конкурувати з іншими країнами за людей. Зокрема, треба враховувати, в яких умовах нині живуть українці за кордоном.