Помощь до 25 тыс. долларов — бизнесу раздадут новые гранты

Документы с финансовыми показателями. Фото: Unplush

В двух областях Украины стартовала грантовая программа для нового и поддержки действующего бизнеса, пострадавшего на фоне войны. Предприниматели могут оформить до 25 тысяч долларов от Международной организации Global Communities.

О такой возможности проинформировали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Читайте также:

Детали программы Global Communities

Как отмечают в ведомстве, гранты могут получить предприниматели из Черниговского и Черновицкого регионов. Программа распространяется на физлиц и юридических лиц-предпринимателей.

В рамках программы распределят следующие типы грантов:

до 5 тыс. долларов — на начало или развитие бизнеса;

от 5 тыс. до 12 тыс. долларов — на бизнес при создании одного рабочего места;

от 12 тыс. до 25 тыс. долларов — на бизнес при условии обеспечения двух рабочих мест.

Для того чтобы поучаствовать в отборе, нужно зарегистрироваться по ссылке, заполнив специальную форму.

Заявки принимаются до 24 июля текущего года.

Бизнес на фоне войны

В Украине на фоне войны продолжает функционировать 80% бизнеса, 4% — полностью прекратил работу. Таковы результаты нового исследования Всемирного банка. Уровень бедности в стране повысился за время войны с 5 до 25%, почти каждый четвертый гражданин потерял работу.

Согласно новому отчету Всемирного банка, в 2023 году в стране на фоне войны прогнозируют рост ВВП на уровне 2%, ранее ожидали 3,3%. Ухудшили прогноз из-за экономических потрясений, вызванных разрушениями объектов энергоинфраструктуры к концу прошлого года.

Что еще стоит знать

Напомним, народные депутаты согласовали внесение поправок в законопроект №8401, предусматривающий довоенную налоговую систему. В частности, поддержали критерии проведения проверок бизнеса.

Также мы писали, что в Государственной службе статистики Украины рассказали о ситуации на рынке труда в 2023 году. Специалисты обнародовали уровень заработной платы, популярные вакансии и озвучили количество безработных во время войны.