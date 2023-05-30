Робота під час війни: які зарплати та скільки безробітних

Будівельні роботи пошкоджених об'єктів. Фото: УНІАН

У Державній службі статистики України розповіли про ситуацію на ринку праці у 2023 році. Фахівці оприлюднили рівень заробітних плат, популярні вакансії та озвучили кількість безробітних під час війни.

Про це інформує пресцентр Держстату.

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Зарплати у 2023 році

Як зазначають у статистичному відомстві, у державній базі даних у середньому українцям готові платити 11 тис. грн. Найбільше за такими напрямками:

17,9 тис. грн — у сфері державного управління та оборони;

15 тис. грн — у сфері інформації та телекомунікацій;

12,4 тис. грн — у галузі охорони здоров’я;

12,2 тис. грн — у добувній промисловості;

11,6 тис. грн — у сфері фінансів та страхової діяльності;

11,3 тис. грн — у переробній промисловості;

11,3 тис. грн — у транспортній сфері;

11,2 тис. грн — у будівельній галузі.

Найбільше вакансій у центрах зайнятості столиці — понад 6 тисяч, у Львівській області — майже 5,5 тисяч, Дніпропетровській області — майже 3 тисячі, Хмельницькій та Київській областях — по близько 2 тисячі вакансій.

Рівень безробіття

За інформацією Держстату, на початок травня в Україні налічувалось 127 тисяч офіційних безробітних. Водночас незареєстрованих — значно більше. Переважна більшість безробітних — жінки (72%), чоловіків відповідно — 28%.

Примітно те, що у близько половини зареєстрованих безробітних (43%) є вища освіта. 36% мають професійно-технічну освіту, і лише 21% — загальну середню.

У травні у Держслужбі зайнятості було зареєстровано понад 36,5 тисяч вакансій, що на близько 10 тисяч більше, ніж було минулого року. Тобто, як говорить статистика, на одне вільне робоче місце претендує троє безробітних.

Варто зауважити, що на тлі війни офіційних безробітних тепер залучають до "Армії відновлення країни". Щоб отримати виплати, потрібно розбирати завали після ворожих обстрілів, рити окопи, рубати дрова тощо.

Нагадаємо, роботодавці в Україні пропонують людям без вищої освіти вакансії із зарплатою від 35 тисяч гривень. Варто зазначити, що середня зарплата українців — 15 тисяч гривень.

Також ми писали, що з початком повномасштабного вторгнення велика кількість українців виїхали за кордон. Першою проблемою, з якою зіштовхнулись, — стали пошуки роботи. Чимало українців вирушають до скандинавських країн, адже ті займають передові позиції у рейтингах за рівнем оплати праці.