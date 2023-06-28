ФОПи у серпні позбавлять пільг — чи врятує це бюджет

Бізнес-показники та розрахунки. Фото: Freepik

В Україні у серпні 2023 року можуть скасувати податкові пільги, які були запроваджені на період воєнного стану. Експерти вважають, що зміни покликані не наповнити бюджет, а "закрутити гайки" бізнесу.

Таку думку висловив віцепрезидент ICC Ukraine Дмитро Олексієнко у Facebook.

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Що зміниться для ФОП у серпні

Як відомо, Верховна Рада України (ВРУ) планує скасувати низку податкових пільг для фізосіб-підприємців законом №8401. Таку необхідність пояснюють вимогою Міжнародного валютного фонду (МВФ) та додатковим джерелом наповнення державного бюджету.

Зокрема, скасують пільговий податок у 2%. Платники єдиного податку 3-ї групи муситимуть подати заяву про відмову від нього та зазначити, яку систему оподаткування оберуть. Без таких заяв та якщо в них не буде вказана бажана система, підприємців автоматично переведуть на систему, на якій були раніше. Також скасують можливість для ФОП 1-ї та 2-ї груп не сплачувати єдиний податок.

Планують повернути штрафи за роботу без видачі чеків знову у розмірі 100-150% від суми товару.

Також повернуть деякі скасовані податкові планові перевірки.

Чи покриють надходження дефіцит бюджету

МВФ вимагає повернення довоєнної системи оподаткування, тоді як його частка коштів в загальній сумі, яку надають міжнародні партнери Україні, порівняно незначна. Так, із близько 50 млрд доларів, які надали союзники із початку війни, МВФ надав 5,6 млрд доларів.

Очікується, що у наступні чотири роки країни "Групи семи" та Європейського Союзу (ЄС) нададуть 115 млрд доларів, тоді як нова програма МВФ розрахована на 15,6 млрд доларів на п'ять років. Вимоги ж фонду значно серйозніші порівняно з іншими кредиторами.

При цьому кошти, отримані від закордонних партнерів, не мають права йти на фінансування армії, а лише на соціальні видатки.

На війну з бюджету йде 130 млрд грн щомісяця, а податкові доходи зараз становлять 80 млрд грн. Законопроєкт про податки для ФОП передбачає додаткові надходження у 10 млрд грн до кінця року. Та навіть за умови цих коштів це не покриє дефіцит бюджету і надалі бракуватиме 40 млрд грн. І це йдеться лише про бюджетну діру на фінансування армії.

Підрахунки такі: 130 млрд грн — 80 млрд грн = 50 млрд грн — 10 млрд грн = 40 млрд грн.

Тож, на думку експерта, цей закон — не про наповнення держбюджету, а про "закручування гайок" бізнесу.

Що варто знати

Нагадаємо, народні депутати погодили внесення поправок до законопроєкту №8401, який передбачає довоєнну податкову систему. Зокрема, підтримали критерії для проведення перевірок бізнесу.

Також ми повідомляли, що українці повинні вчасно сплачувати Єдиний соціальний внесок. Інакше на порушників за несвоєчасно сплачені суми нарахують штрафи.