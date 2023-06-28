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ФЛП в августе лишат льгот: спасет ли это бюджет

28 июня 2023 10:26
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ФЛП в августе лишат льгот — спасет ли это бюджет
Бизнес-показатели и расчеты. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в августе 2023 года могут отменить налоговые льготы, введенные на период военного положения. Эксперты считают, что изменения призваны не наполнить бюджет, а "закрутить гайки" бизнесу.

Такое мнение высказал вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко в Facebook.

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Что изменится для ФЛП в августе

Как известно, Верховная Рада Украины (ВРУ) планирует отменить ряд налоговых льгот для физлиц-предпринимателей законом №8401. Такую необходимость объясняют требованием Международного валютного фонда и дополнительным источником наполнения государственного бюджета.

В частности, отменят льготный налог в 2%. Плательщики единого налога 3-й группы должны будут подать заявление об отказе от него и указать, какую систему налогообложения изберут. Без таких заявлений и если у них не будет указана желаемая система, предпринимателей автоматически переведут на систему, на которой были раньше. Также отменят возможность для ФЛП 1-й и 2-й групп не уплачивать единый налог.

Планируется вернуть штрафы за работу без выдачи чеков снова в размере 100-150% от суммы товара.

Также вернут некоторые отмененные налоговые плановые проверки.

Покроют ли поступления дефицит бюджета

МВФ требует возврата довоенной системы налогообложения, в то время как его доля средств в общей сумме, которую предоставляют международные партнеры Украине, сравнительно незначительна. Так, из около 50 млрд долларов, предоставленных союзниками с начала войны, МВФ дал 5,6 млрд долларов.

Ожидается, что в следующие четыре года страны "Группы семи" и Европейского Союза (ЕС) предоставят 115 млрд долларов, тогда как новая программа МВФ рассчитана на 15,6 млрд долларов на пять лет. Требования же фонда гораздо серьезнее по сравнению с другими кредиторами.

При этом средства, полученные от зарубежных партнеров, не могут идти на финансирование армии, а только на социальные расходы.

На войну из бюджета уходит 130 млрд грн ежемесячно, а налоговые доходы сейчас составляют 80 млрд грн. Законопроект о налогах для ФЛП предусматривает дополнительные поступления в 10 млрд грн до конца года. Но даже при этих средствах это не покроет дефицит бюджета и в дальнейшем будет не хватать 40 млрд грн. И речь идет только о бюджетной дыре на финансирование армии.

Подсчеты следующие: 130 млрд грн — 80 млрд грн = 50 млрд грн — 10 млрд грн = 40 млрд грн.

Так что, по мнению эксперта, этот закон — не о наполнении госбюджета, а о "закручивании гаек" бизнеса.

Что следует знать

Напомним, народные депутаты согласовали внесение поправок в законопроект №8401, предусматривающий довоенную налоговую систему. В частности, поддержали критерии проведения проверок бизнеса.

Также мы сообщали, что украинцы должны своевременно уплачивать Единый социальный взнос. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.

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